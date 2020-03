Un historien demande que le brise-glace Edward Cornwallis soit renommé

Daniel Paul, un aîné micmac auteur de We Were Not the Savages, a soutenu en entrevue que la remise à neuf du navire devrait inclure un changement de nom, comme cela s'est produit pour une école secondaire à Halifax et une église baptiste afro-néo-écossaise historique qui portaient aussi le nom de Cornwallis.

La statue du gouverneur colonial a été retirée de la ville en guise de geste de réconciliation avec les communautés autochtones. Edward Cornwallis avait notamment offert une récompense à toute personne ayant tué un Micmac.

Cependant, la ministre fédérale des Pêches, Bernadette Jordan, a affirmé en entrevue que le navire resterait pour l'instant identifié au nom de Cornwallis, qui a fondé la ville d'Halifax en 1749.

Mme Jordan a indiqué qu'à ce jour, son bureau n'avait pas reçu de demande officielle de changement de nom, mais a ajouté que si les communautés autochtones soumettaient la question, c'est quelque chose dont on discuterait .

M. Paul, âgé de 81 ans, a déclaré qu'il avait souvent fait connaître son point de vue dans le passé.

L'historien, écrivain et ancien employé du gouvernement fédéral a déclaré que des responsables des gouvernements précédents lui avaient dit que le navire serait mis au rancart, ce qui devait mettre fin au débat sur son nom.