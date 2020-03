La Ville de Rimouski adopte l'interdiction de certains sacs de plastique

Le conseil municipal a formellement voté, lundi soir, l’adoption de ce règlement qui entrera en vigueur dès le 1er septembre.

La Ville de Rimouski souhaite ainsi encourager un changement de comportement à l’égard du plastique à usage unique et réduire leur impact environnemental.

Dès la période des questions, le propriétaire de la Poissonnerie Doucet du Bic, René Doucet, a interpellé les élus en leur disant qu’il n’y avait pas vraiment d’alternative aux sacs de plastique pour la vente de fruits de mer, notamment du crabe des neiges.

On va mettre notre poisson dans quoi ? , se demande René Doucet. Je me pose la question parce que les personnes ne peuvent pas amener leur contenant, c’est impossible. Il y a l’hygiène aussi.

Le maire, Marc Parent, s’est montré sensible aux arguments du commerçant : on va prendre en considération ses commentaires , répond-il.

Il a tout de même spécifié que l’interdiction commence seulement en septembre et que la saison du crabe précède la date où l'interdiction sera en vigueur. Il s’est du moins engagé à revoir la réglementation si nécessaire.

La Ville de Rimouski bannit l'utilisation des sacs de plastique à usage unique. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Avec son règlement, Rimouski ne fait que joindre un mouvement déjà amorcé dans plusieurs villes dont New York qui, depuis dimanche, interdit l’utilisation des sacs de plastique à usage unique.

La Ville de Montréal, quant à elle, de manière à interdire complètement les sacs de plastique sur son territoire d’ici la fin de l’année.

Le maire de Bromont, Louis Villeneuve, a été élu pour la première fois le 5 novembre 2017 (archives). Photo : Radio-Canada

La Ville de Bromont a banni les sacs de plastique dans les commerces de son territoire depuis mai 2019. Les commerçants ont eu jusqu’en novembre 2019 pour compléter la transition.

Le maire de Bromont Louis Villeneuve mentionne que les résidents ont survécu à cette transition. Il faut se rappeler qu’avant, il n’y avait pas de plastique et qu’on réussissait quand même à faire notre épicerie.

Du papier ciré pour remplacer l'utilisation de la pellicule plastique (archives). Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Bien que les citoyens ont dû changer leurs habitudes de vie, Louis Villeneuve affirme mais qu’il s’agit tout de même d’une bonne initiative de la Ville de Rimouski. Les gens vont être fiers de leur ville après coup , croit-il.

Il précise, par ailleurs, que certains types de plastique sont acceptés pour emballer quelques produits dans les poissonneries. Par contre, le maire indique que la Ville préfère le papier ciré et qu’aucun sac de plastique n’est disponible en magasin, même dans les poissonneries.

Des groupes de chercheurs se penchent sur la création de différents types d’emballages en papier, selon Louis Villeneuve.

Ça amène l’industrie à être créative. Louis Villeneuve, maire de Bromont

Selon Recyc-Québec, les Québécois consomment chaque année environ deux milliards de sacs de plastique. Ils se retrouvent dans la chaîne alimentaire et dans la nature pour plus de 100 ans. Ces particules de plastique deviennent ainsi un fléau pour la faune et la flore.