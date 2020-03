Moncton comptera bientôt un peu plus de logements abordables et adaptés

Les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé lundi la rénovation de 34 appartements et la construction de 6 appartements accessibles au Centre de vie autonome MacDonald, dans la rue High, à Moncton. Les résidents pourront compter sur les services de soutien d’un préposé 24 heures sur 24. Ottawa consacre 1,4 million de dollars au projet.

Plus de 5000 personnes sont inscrites sur la liste d’attente pour un logement subventionné au Nouveau-Brunswick et plus de 500 sans-abris vivent à Moncton, Saint-Jean et Fredericton.

La construction des six nouveaux appartements est un pas dans la bonne direction, estime le directeur du Centre de vie autonome MacDonald, Stéphane Demers.

Le complexe, explique-t-il, a été construit en 1983, il compte des employés 24 heures par jour et les résidents peuvent recevoir de l’aide pour leurs repas, leurs soins personnels et le ménage.

Les gens ont leur propre appartement. Ils sont aussi autonomes que possible et nous leur offrons un appui s’ils en ont besoin , souligne Stéphane Demers.

Les travaux de construction et de rénovation devraient être exécutés d’ici la fin de juin, estime M. Demers. Il ne sait pas combien de gens sont inscrits sur la liste d’attente du Centre de vie autonome MacDonald, mais il croit qu’il sera facile de trouver des locataires pour les nouveaux appartements.

Le Centre de vie autonome MacDonald avait besoin de rénovations, explique son directeur, Stéphane Demers. Photo : CBC/Tori Weldon

Une résidente, Vanessa Leslie, estime que la demande pour un appartement comme le sien est considérable. Elle se déplace en fauteuil roulant et habite dans le complexe depuis près de quatre ans. Elle a déménagé en novembre dans l’un des appartements rénovés.

Il y a plus d’espace dans l’appartement rénové et il est plus facile de s’y déplacer, indique Mme Leslie. Dans son ancien appartement, dit-elle, elle devait constamment faire attention de ne rien heurter en se déplaçant.

L’aménagement de la cuisine lui permet de préparer elle-même ses repas. Elle dit n’avoir besoin d’aide que pour changer les draps sur son lit et faire sa lessive.

Vanessa Leslie, 42 ans, dit qu’elle habiterait probablement encore chez sa mère et son beau-père si elle n’avait pas d’aide comme celle qu’elle reçoit au Centre de vie autonome MacDonald.

Elle a assisté lundi à l’annonce officielle du financement des travaux. Elle dit espérer qu’il y ait plus d'initiatives du genre pour les gens qui en ont besoin.

Avec des renseignements de Tori Weldon, de CBC