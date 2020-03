Une personne transportée à l’hôpital après un incendie dans une résidence pour aînés

La personne ne présentait pas de brûlures, assure Daniel Gingras, directeur adjoint aux opérations du Service des incendies de la Ville de Sherbrooke. C’était plutôt pour de la nervosité. Toutes les autres personnes sont correctes. Elles ont toutes été [auscultées] par les ambulanciers , poursuit M. Gingras.

Les personnes des étages supérieurs ont été confinées dans leurs appartements et ne sont pas en danger, selon M. Gingras. Une douzaine de résidents, dont les appartements ont été inondés, ont été relogés temporairement dans d’autres locaux de la résidence.

Des experts en sinistre vont venir assister l’établissement pour pouvoir mettre le plus de pièces possible en état et réintégrer les résidents dans leurs chambres , continue Daniel Gingras.

Certains résidents touchés par le sinistre pourraient habiter dans un autre logement que le leur de façon temporaire. D’autres pourraient même être relogés dans une autre résidence le temps que la situation revienne à la normale.

L’incendie aurait pu être causé par un article de fumeur qui aurait pris feu accidentellement dans un divan, selon M. Gingras.

Une enquête sera menée pour confirmer cette thèse.