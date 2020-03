L’emprunt pour le stade multisport entériné

Ce projet facilitera la construction du nouveau complexe sportif près de l’ancien magasin Walmart.

Le dossier avait été écarté dans la foulée du rejet du budget en décembre, mais le conseil a finalement décidé d’aller de l’avant.

En vertu d’une nouvelle façon de faire à Saguenay, puisque l’emprunt dépasse 10 millions de dollars, il devra être soumis à une consultation publique dans un délai de 45 jours.

Le dossier de l’amphithéâtre sur la zone ferroviaire a fait l’objet de longs débats pendant l’assemblée publique, alors qu’une résolution portant sur la suspension du projet de réfection du Pavillon de l’agriculture a provoqué de vives discussions.

C’est que la Ville avait voté en faveur de la rénovation du pavillon lors d’une séance précédente, mais depuis la présentation du projet du consultant Étienne Jacques pour l’implantation d’un centre multifonctionnel, lequel comporte l’implantation d’une glace, il n’est plus jugé nécessaire de procéder à sa refonte.

Le projet de Place des congrès continue de soulever les passions à la table du conseil. Le dossier présenté par M. Jacques il y a quelques semaines a été soumis au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec par la Ville, qui souhaite obtenir une subvention.

La résolution a finalement reçu l’aval de l’ensemble des élus.

Dans un autre ordre d’idées, les élus de Saguenay ont voté en faveur de l’adoption d’une résolution d’appui à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui demande au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision d’adopter le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire.

Cette loi oblige notamment les villes à donner des terrains qui lui appartiennent ou à acheter des terrains auprès de promoteurs privés afin de faciliter la construction d’écoles.

C’est un amendement amené à la dernière minute sans aucune consultation avec l’UMQ, qui est un gouvernement de proximité. C’est une façon détournée d’amener la taxation, de refiler la facture au gouvernement sous-jacent. C’est une façon déguisée d’imposer des taxes , a martelé la mairesse Josée Néron, juste avant le vote.

Un autre règlement d'emprunt, cette fois totalisant 4 millions de dollars a été officialisé pour la STS. Cet emprunt était prévu au plan quinquennal de l’organisme paramunicial, en marge du projet d’écomobilité. Environ 3,4 millions seront remboursés en subventions.

Par ailleurs, le conseiller de Chicoutimi-Nord Marc Pettersen a profité de la séance du conseil pour dénoncer ce qu’il considère comme l’appauvrissement de son secteur pendant la tenue du festival Les Hivernades. Il a condamné le fait que plusieurs activités ont été centralisées sur le site de la zone portuaire, située sur la rive sud du Saguenay.

J’avais l’intention de péter ma coche ce soir […]. On a perdu ce qu’on avait. Les citoyens sont en beau maudit. Je veux qu’on forme un supra comité de citoyens pour le parc de la Colline l’an prochain , a-t-il martelé, avant d’accuser la mairesse de dénuder son quartier. Il a même menacé de « sortir de sa retraite » (il a laissé entendre qu’il ne se représenterait pas en 2021) et de l’affronter aux prochaines élections.

C’est du monde de plus, mais ça ne nuit pas à Chicoutimi-Nord. On encourage le monde à aller partout. Je n’ai pas le même son de cloche que vous quand je vais au chantier du Père Alex , a rétorqué le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay.

Enfin, le dossier des poules en ville devrait faire l’objet de discussions prochainement, alors que Saguenay veut mettre en branle une consultation.

C’est un dossier dont on discute depuis plusieurs années. On a une consultation qui va se faire prochainement. Normalement, on va commencer à voter ce règlement-là à partir du prochain conseil.

Simon-Olivier Côté, conseiller municipal