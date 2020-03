Des données personnelles compromises par un logiciel de rançon à SFU

Les données personnelles d’étudiants, de membres de faculté, d’employés et d’anciens de l’Université Simon Fraser (SFU) ont été compromises lors d’une cyberattaque survenue jeudi, affirme l'établissement d'éducation postsecondaire.

SFUUniversité Simon Fraser confirme avoir été victime d’un logiciel de rançon détecté vendredi et que l'affaire aurait été résolue le jour même, mais refuse de confirmer si elle a payé la rançon ou non.

L'établissement postsecondaire tente présentement d'établir le nombre de personnes touchées par la cyberattaque ainsi que la ou les failles du système en cause.

Parmi les informations compromises lors de l’incident : des numéros d’identification d'employés, des noms complets, des dates de naissance, de l’information liée aux cours et des mots de passe cryptés.

Les personnes touchées par cette atteinte à la vie privée sont celles qui ont joint la communauté universitaire avant le 20 juin 2019. Toutes les personnes concernées devraient réinitialiser leurs mots de passe, selon le dirigeant principal de l'information de l’université, Mark Roman.

Nous regrettons sincèrement cet incident, travaillons diligemment pour contenir la situation et tentons d'atténuer les risques potentiels et les dommages à nos membres de faculté, employés, étudiants, anciens et retraités , écrit Mark Roman dans un courriel envoyé à tous les membres du campus.

L’université compte rapporter l’incident au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée et revoit ses mesures de sécurité.