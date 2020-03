12 heures avant d’être hospitalisé après un accident de motoneige en Haute-Mauricie

Un homme de 47 ans, originaire du Saguenay, a attendu près de 12 h, et parcouru plus de 300 kilomètres, avant de recevoir des soins hospitaliers à la suite d’un accident de motoneige survenu dans le secteur de Clova en Haute-Mauricie. En cause : un endroit difficilement accessible pour les services d’urgence, et une crevaison d’ambulance qui a prolongé ses souffrances de plusieurs heures.

C’est un vrai parcours du combattant qu’a traversé François Villeneuve dans les heures qui ont suivi son accident de motoneige mardi dernier. Un concours de circonstances qui sépare de 12 heures le moment de sa prise en charge à l'hôpital, de celui de sa chute en motoneige.

Vers 17 h, l’homme percute une lame de neige. Il tente de garder le contrôle de sa motoneige qui se renverse sur le côté. Malgré le choc et des blessures à la jambe et au pied, lui et son groupe n’ont eu d’autre choix que de poursuivre leur route en motoneige. J’avais une fracture, mais pas d'hémorragie ni de grosses chaleurs internes. D’un accord commun avec les autres motoneigistes qui m'accompagnaient, nous avons décidé d’aller jusqu’au premier relais pour appeler les secours. Ce premier gîte était fermé alors nous sommes allés jusqu'au relais à Clova.

Blessé et au volant de sa motoneige, François Villeneuve aurait perdu connaissance à plusieurs reprises durant ce premier voyage de plus de 130 kilomètres. Une fois à Clova, un jeune homme, un bon samaritain, un ange gardien tombé sur [sa] route , se porte volontaire pour amener François Villeneuve jusqu’à Parent.

C’était des douleurs atroces, des pertes de consciences. François Villeneuve

Crevaison de l’ambulance

L’homme blessé reçoit à Parent les premiers soins avant d’être emmené en ambulance à La Tuque. On m’a pris en charge, nettoyé, mis une attelle pour stabiliser le plus possible pour le transport.

Mais au bout de 10 kilomètres dans les chemins forestiers, l’ambulance fait une crevaison, immobilisant le véhicule pendant plusieurs heures. Ils ont dû appeler une autre ambulance de secours. Deux heures et demie d’attente !

Ça a été beaucoup plus long à cause de l’équipement du service ambulancier. François Villeneuve

À cause de cette crevaison, le trajet de Parent à La Tuque aura donc duré cinq heures de plus que prévu. Pris en charge à l'hôpital 12 heures après sa chute et après un long périple, François Villeneuve peut enfin pousser un soupir de soulagement.

Aujourd'hui, il dénonce le fait que les ambulances ne soient pas adaptées, voire même dangereuses, sur les chemins forestiers.

Ils mettent leur vie en danger pour aller chercher quelqu'un qui est déjà en danger. Si seulement dans ces secteurs, ils avaient un vrai véhicule adapté, dans un garage, prêt pour aller dans le bois.

L'homme a subi de nombreuses fractures, dont une au tibia et une au péroné. Photo : François Villeneuve

Réaction du syndicat des ambulanciers

Le syndicat des ambulanciers paramédicaux du Cœur-du-Québec martèle le même message depuis plusieurs années, mais sans succès. Le syndicat est convaincu de l'utilité de véhicules spéciaux pour les endroits plus difficiles d’accès.

On veut que le gouvernement puisse revoir sa politique dans les endroits qui sont dans une particularité spéciale comme à La Tuque. On est dans un endroit qui est difficile d'accès, où les transports sont de longue durée, où les chemins sont plus ou moins carrossables. Il faut que les véhicules soient adaptés. Un véhicule de type 4x4 serait beaucoup plus acceptable pour nous , déclare Michel Beaumier, le président du syndicat.

Ce dernier rappelle qu’environ une soixantaine d’appels sont pris en charge chaque année dans le secteur de Parent. Une forte demande qui justifierait une meilleure adéquation des équipements.

En Haute-Mauricie, le minimum serait d’avoir un véhicule qui soit adapté, et apte à passer dans des endroits ou les ambulances normales ne passent pas. Michel Beaumier, président du syndicat des ambulanciers paramédicaux du Cœur-du-Québec.

Le président du syndicat déplore le manque de projets pilotes dans la région, en évoquant l’exemple de la Montérégie qui aurait fait l’acquisition de nouvelles ambulances capables d’aller sur les routes plus difficiles.

Avec les information de Catherine Bouchard et d'Amélie Desmarais.