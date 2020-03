Des chiens attaquent sauvagement leur maître et deux autres hommes

Les trois hommes ont étés transportés à l’hôpital, selon le directeur général de l’Agence des fourrières de Winnipeg, Leland Gordon.

Le propriétaire des chiens et un des deux autres hommes ont subi des blessures qui vont transformer leur vie.

Des pompiers de Winnipeg, 13 unités de polices, et le personnel de l’Agence des fourrières ont été déployés pour maîtriser les animaux.

C’est du jamais vue en dix ans de carrières pour Leland Gordon. Ce n’est pas une meute de chiens qui attaquent des gens au hasard, ce sont des chiens qui se sont retournés contre leur propriétaire et des gens de son entourage qui essayait de l’aider , explique-t-il.

Évitant de s'attarder sur les détails de la scène, il affirme que c’est très rare qu’un chien attaque son propre propriétaire. Cette situation est tragique pour toutes les personnes impliquées , continue-t-il.

La police confirme que les chiens sont un mélange de pitbulls et de mastiffs, des races considérées intimidantes et coriaces. Ces chiens étaient ni castrés ni stérilisés et ne semblait pas souffrir de la rage.

Un encadrement adéquat pour un chien

Bien que l’environnement dans lequel un chien est élevé joue un rôle important dans son comportement, Leland Gordon admet que ces races de chiens nécessitent un entraînement plus discipliné.

Les chiens reflètent leur éducation. Qu’il soit un chien intimidant ou non, vous devez les élever adéquatement et ne pas les mettre dans des situations à risque. Leland Gordon, directeur général, Agence des fourrières de Winnipeg

Est-ce que le chien a été élevé dans la violence? Est-ce qu’il a été élevé dans la criminalité? Car les chiens peuvent être très protecteurs , maintient-il.

Un chien et un chiot ont été pris en charge par l’Agence des fourrières. Les deux autres ont été abattus par la police lors de l'attaque.

Le chien survivant est un pitbull terrier américain, une race qui figure sur la liste des races interdites par la Ville. La race exacte des deux autres chiens est inconnue, et le chiot est trop jeune pour en déterminer la race. De plus, Leland Gordon a noté que le chiot n'a pas participé à l'attaque.

L'avenir réservé aux deux chiens pris en charge par l'Agence des fourrières n'a pas encore été fixé.

L'enquête de l’Agence des fourrières est toujours en cours. Celle-ci doit décider si des accusations seront portées en vertu des règlements municipaux.

Avec les informations de Nicholas Frew, Dana Hatherly, Marcy Markusa et Emily Brass