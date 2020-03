L'Hôpital général juif se dit prêt à affronter le coronavirus

En cas d'épidémie de COVID-19, quatre hôpitaux sont désignés au Québec pour soigner les patients qui ont besoin d'hospitalisation. À Montréal, c'est l'Hôpital général juif qui accueillera les patients adultes, et l'établissement assure qu'il est prêt à faire face à une éclosion du nouveau coronavirus.

L’établissement est parmi les mieux adaptés pour ce genre de situation. Quand il a été agrandi en 2016, on a prévu l'ajout de plusieurs chambres à pression négative, qui permettent d'éviter la dissémination du virus à l'extérieur de la pièce.

Il y a toujours une succion dans la chambre qui force la filtration de l'air. Cet air-là est évacué, il n'est pas recyclé dans l’institution, dans les corridors. Louise Miner, directrice adjointe des Services professionnels, Hôpital général juif

Il y a plus de 80 de ces chambres dans tout l'hôpital, dont 24 sont situées au 10e étage du Pavillon K.

Il y en a à l'urgence, il y en a aux soins intensifs, mais cet étage-ci a été construit littéralement pour une pandémie , précise Louise Miner.

Il y a plus de 80 de chambres à pression négative dans tout l'hôpital. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

L'unité abrite déjà des personnes atteintes de maladies respiratoires contagieuses. On a l'habitude des précautions prises dans l'antichambre. Mais, depuis quelques semaines, on fait aussi des simulations.

La préparation aide à diminuer le niveau de stress, ils savent que les équipements sont disponibles pour eux. Quand une infirmière ou un médecin a à traiter un patient qui a le COVID-19, il va toujours y avoir une ombre, une autre infirmière qui va s'assurer qu'il n'y a pas de contamination. Lucie Tremblay, directrice des Soins infirmiers

Les masques N95 sont plus efficaces, car ils filtrent les particules de taille inférieure à 1 micron et offrent une étanchéité faciale. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Pour intervenir auprès des patients infectés, le personnel disposera de masques N95, des visières, des jaquettes et des gants appropriés.

Dans ce contexte-là, on doit protéger le travailleur de la santé au maximum avec l'habit blanc. Ici au Québec, on va avoir un patient par chambre, et une ventilation efficace qui enlève toutes les particules infectieuses toutes les cinq minutes. Le travailleur de la santé va passer un minimum de temps dans cette chambre-là. Docteur Yves Longtin, chef du Service des maladies infectieuses

On dit avoir tout prévu selon les différents scénarios. En date d'aujourd'hui, on a suffisamment de ventilateurs et suffisamment de lits aux soins intensifs pour accueillir un grand nombre de patients atteints du COVID-19 qui auraient besoin d’être mis sous respirateur , ajoute Dr Longtin.

Mais l'Hôpital général juif n'est pas la porte d'entrée pour les personnes qui ont des symptômes, c'est plutôt l'endroit où seront hospitalisés les patients qui présentent des complications. Pour les autres, il faut appeler le 811 pour être aiguillé sur la marche à suivre selon leur condition.

Outre l'Hôpital général juif, les autres établissements désignés pour traiter les cas de COVID-19 sont le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, le Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie.

D’après le reportage d’Anne-Louise Despatie