Saint-Jean-Vianney et Georges Vézina officiellement reconnus par Saguenay

La conseillère jonquiéroise Julie Dufour a demandé à ce que le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney soit officiellement reconnu comme événement historique.

Une tragédie humaine est survenue en 1971. Quarante-deux maisons sont disparues et 31 personnes sont mortes. Deux cent quarante familles, soit 1700 personnes, ont été déracinées de leur village , a rappelé Julie Dufour.

La mairesse Josée Néron s’est montrée tout à fait d’accord et a indiqué qu’elle était fière que ce soit « ce conseil » qui adopte enfin ce règlement.

Notre région est marquée par ces événements-là et on doit les garder en mémoire. Josée Néron, mairesse de Saguenay

Michel Thiffault, qui préside la commission des sports et du plein air de Saguenay, a fait une demande semblable concernant l’illustre gardien de but Georges Vézina, originaire de Chicoutimi. Il a cité l’apport indéniable du joueur de hockey au monde du sport et à la région.

Georges Vézina avec le Canadien de Montréal Photo : LNH

Georges Vézina, a été maintes fois primé et nommé meilleur gardien de but dans la LNH à six reprises. Un trophée remis au meilleur gardien de but de la ligue porte son nom depuis 1927.

Les deux demandes seront déposées au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Fin du protocole d’entente avec les Saguenéens

Par ailleurs, Saguenay annonce qu’elle met fin au protocole d’entente qui la liait jusqu’ici aux Saguenéens de Chicoutimi. Ce protocole, dont le mandataire est la société de développement économique Promotion Saguenay, prendra donc fin avec la saison 2019-2020.

Le président du comité des finances de Saguenay, Michel Potvin, a expliqué que des représentants des Bleus sont venus rencontrer la commission à la fin janvier pour demander plus d’argent.