Le drapeau franco-albertain hissé pour la première fois à Stony Plain

Tanya Saumure, le CSCNConseil scolaire Centre-Nord Une poignée de Franco-Albertains, dont certains venus des municipalités voisines de Stony Plain, se sont retrouvés à l'hôtel de ville pour hisser bien haut leur drapeau.

Des francophones dans le coin, il y en a. C'est super que la Ville de Stony Plain fasse un effort pour montrer qu’on est là et qu’on est fière de notre culture , se réjouit une mère de famille venue de Spruce Grove, Suzanne Rose.

Même si la région n'a pas la densité de population d'Edmonton ou l'histoire francophone de Saint-Albert, la présence des francophones y est souvent sous-estimée, selon elle.

Cette levée du drapeau donne espoir qu’on va avoir plus de ressources en français et que la Ville va nous supporter dans notre désir d’avoir une école [francophone] à Stony Plain.

C'est vraiment une belle occasion de montrer notre culture francophone! Suzanne Rose

Le drapeau franco-albertain flotte depuis lundi, pour la première fois, devant l’hôtel de ville de Stony Plain Photo : Radio-Canada / MIRNA DJUKIC

Un projet d'école francophone

Spruce Grove et Stony Plain comptent un peu plus de 1000 francophones, selon le recensement de 2016.

Plusieurs d'entre eux envoient leurs enfants à l'École la mission de Saint-Albert. Or, celle-ci commence à déborder et le trajet dure près d'une demi-heure.

L'an dernier, un groupe de parents a entamé des démarches pour ouvrir une école plus près de chez eux.

Le Conseil scolaire Centre-Nord ( CSCNConseil scolaire Centre-Nord ) a approché le Conseil municipal de Spruce Grove, puis le maire de Stony Plain et rapidement un partenariat informel s’est mis en branle, selon sa présidente, Tanya Saumure.

On cherche un terrain avec une utilité publique où on pourrait installer 10 à 12 portatives [salles de classe modulaires] et on aimerait avoir un terrain de jeux à proximité ou un gymnase dans une école avec qui on pourrait faire un partage , indique-t-elle.

Le maire de Stony Plain, William Choy, s’est d’ailleurs dit très enthousiaste à l’idée de faire partie de ce projet.

Stony plain n'est peut-être pas historiquement reconnu pour sa francophonie, mais ça ne nous empêchera pas d'aller de l'avant et le lever du drapeau est un premier pas. William Chow, maire de Stony Plain

Après cette avancée, Tanya Saumure espère obtenir un engagement concret du Conseil municipal. Elle doit d'ailleurs faire une présentation au conseil lundi soir dans l'espoir d'obtenir une lettre d'appui officielle pour son projet d'école.

Avec les informations de Mirna Djukic