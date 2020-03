La GRC va délivrer des contraventions électroniques

Rendre plus simple, plus efficace et plus fluide, la gestion des contraventions au Nouveau-Brunswick est au cœur de cette reforme de la loi sur les contraventions, selon le gouvernement. C'est aussi une manière de désengorger les tribunaux en réduisant les comparaisons devant la justice.

La réforme supprime l’obligation de se présenter devant le tribunal en vue de fixer une date d’audience pour la contestation. Elle demande de d’abord déposer un avis de contestation auprès du tribunal (dans les 45 jours) pour obtenir une date de comparution.

Ces changements créeront des gains d’efficacité dans nos tribunaux en retirant les contraventions non contestées du processus judiciaire et en réduisant le nombre de comparutions devant le tribunal , a déclaré la ministre de la Justice et procureure générale, Andrea Anderson-Mason.

Contraventions électroniques

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) du Nouveau-Brunswick sera le premier corps policier à employer cette technologie.

Elle peut maintenant produire des contraventions directement dans ses véhicules et partager cette information avec les autres services provinciaux (tribunaux, Service Nouveau-Brunswick) presque instantanément.

L’agent glisse le permis de conduire dans un lecteur de carte et insère les renseignements relatifs à l’infraction pour qu'une contravention électronique soit imprimée directement dans le véhicule.

Cela va non seulement permettre de créer un système plus moderne et plus efficace, mais également d’aider à réduire le temps que les agents de la paix passent au bord des routes , a annoncé le ministre de la Sécurité publique, Carl Urquhart.

Les avis de contestation sont disponibles auprès des tribunaux de la Cour provinciale et dans les centres de Service Nouveau-Brunswick, ainsi qu'en ligne ici.  (Nouvelle fenêtre)