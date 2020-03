Tramway : « 3,3 milliards $ et on arrête », prévient Labeaume

« On va en faire pour 3,3 milliards de dollars puis on va arrêter là, lance-t-il. C’est assez simple. On va en faire pour 3,3 milliards et on arrête. Terminé. C’est comme ça que ça va marcher puis on va se donner des priorités. »

Interrogé par les journalistes à savoir s’il pouvait y avoir des parties du projet qui pourraient être revues ou annulées dans ce contexte, le maire Labeaume a refusé de donner plus de détails.

Une forme de « semi-tutelle »

Pour le conseiller municipal, Jean Rousseau, le message du gouvernement provincial est clair et ressemble à un genre de « semi-tutelle » du budget et de l’échéancier du projet de transport en commun.

« Le contrôle que le gouvernement du Québec semble vouloir prendre dans le projet est significatif : approbation du budget, des échéanciers. Ils l’ont dit à de nombreuses reprises qu’il n’y aura pas de dépassement des coûts. »

De façon générale au Québec, ces grands projets on l’a connu historiquement, il y a toujours des dépassements de coûts. Alors je pense que le gouvernement envoie un signal très fort. Jean Rousseau, conseiller municipal, Ville de Québec

Québec décaisse plus d’argent

Le maire Labeaume en a aussi profité pendant la séance du Conseil pour annoncer que le gouvernement a officialisé l’octroi de 419 millions $ de plus au 215 millions $ déjà « décaissé ».

Au total, la Ville détient donc actuellement d’une enveloppe de 634 millions $ qu’elle peut dépenser pour le projet.

Jusqu’à maintenant, 65 millions $ ont été utilisés pour le bureau de projet du Réseau de transport structurant.

Financement du Réseau de transport structurant Gouvernement provincial : 1,8 milliard $

Gouvernement fédéral : 1,2 milliard $

Ville de Québec : 300 millions $

L’école de Rochebelle dans l’incertitude

Tout juste avant la séance du Conseil municipal de lundi, le maire a confirmé une fois pour toutes qu’il n’y aurait pas de tunnel au pôle d’échange ouest du réseau de transport structurant, à Sainte-Foy.

« C’est juste trop cher, il y aurait fallu un étage de plus juste pour Lévis [...] On a abandonné complètement. »

Sauf que Régis Labeaume refuse encore de préciser si le tramway passera dans la cour de l'école De Rochebelle dans le secteur.

Le directeur de la Commission scolaire des Découvreurs, Christian Pleau, avait émis plusieurs inquiétudes par rapport à ce parcours envisagé.

« Ce qui est décidé, c’est qu’on n'ira pas au Phare. Ce qui est décidé c’est qu’il n’y aura pas de tunnel. Le reste n’est pas décidé. »

De son côté, le chef de l’opposition officielle, Jean-François Gosselin est convaincu que le tramway passera sur les terrains de soccer de l’établissement.

« C’est dans [l’appel d’offres de qualification], lance le chef de Québec 21. On le constate avec la carte qui est présentée, c’est un document qui est technique. On se fit de ce qui est là-dedans. »