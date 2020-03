Du bois gratuit dans le sud du Manitoba ne fait pas l’unanimité

Dans la municipalité rurale de Piney, elles sont mises à la disposition des résidents pour un coût administratif de 10 $ par corde de bois.

Cette initiative vient à la suite d’un accord entre la province et Hydro-Manitoba qui souhaite que les arbres coupés en raison de la construction de la ligne servent au bien être des communautés touchées par la construction, explique la conseillère de la municipalité rurale de Piney, Melanie Parent.

Ce cadeau ne vient pas sans son lot de gestion et de maux de tête pour les gestionnaires municipaux.

On était pour les donner, sans frais d’administration , explique madame Parent, mais parce qu’il y a eu tellement de bois et tellement d’intérêt que le bureau recevait plein d’appels et c’est devenu un beaucoup plus gros projet, donc on a mis des frais de dix dollars pour couvrir les coûts de gestion .

En effet, la conseillère de la municipalité rurale mentionne que le nombre de cordes de bois que la municipalité devait recevoir est passé de 100 à 440.

L’argent récolté servira, entre autres, à engager un employé pendant les deux semaines où les résidents pourront aller chercher le bois à Menisino.

Chaque résident a droit à un nombre maximum de cinq cordes pendant les deux premières semaines de distribution, explique Melanie Parent. Ils auront aussi l’opportunité de revenir chercher cinq autres cordes s’il en reste après ces deux semaines.

Hydro-Manitoba fait installer des câbles de haute tension entre la région de Winnipeg et le Minnesota aux États-Unis pour vendre son surplus d'énergie. Photo : Radio-Canada

Des entreprises forestières sont mécontentes

Certaines entreprises de la municipalité rurale de Piney dénoncent cette initiative qu'elles qualifient de compétition indirecte.

Nicholas Derbowka de la compagnie Tornado Wood Products, affirme que cela pourrait affecter leurs chiffres d’affaires.

On aurait pu utiliser le bois pour notre entreprise et le revendre, mais ça ne fonctionne pas : c’est seulement pour la consommation personnelle […] si on avait cette opportunité de le revendre, cela aurait pu aider notre entreprise, c’est certain , avance-t-il.

Par contre, d’autres entreprises comme Deadwood Trucking Inc. ne semblent pas ressentir cette inquiétude.

Le nombre de cordes de bois offert gratuitement n’est pas suffisant pour réduire de manière importante la demande, soutient Rachelle Roch de Deadwood Trucking Inc.

De plus, elle ajoute que son entreprise vend aussi du bois à l’extérieur de sa municipalité.

Pour dire que ce projet va nuire aux entreprises, je ne le crois pas , soutient Rachelle Roch. Oui, on va perdre quelques clients […], mais je ne crois pas qu’une entreprise n'aura plus de clients pour acheter leur bois.

Elle admet que 440 cordes de bois semblent être un nombre énorme, mais si elles sont distribuées dans toute la communauté, le chiffre devient moins important.

Des cordes de bois ont aussi été partagées avec les communautés autochtones de la région, selon la Loi sur l’environnement du Manitoba. Hydro-Manitoba a reçu l’ordre d’informer les communautés autochtones que le bois retiré des terres de la Couronne sera mis à disposition du public.

S'il reste des cordes de bois après que les allocations ont été faites aux communautés autochtones et locales, Hydro-Manitoba envisagera une vente aux enchères.

La ligne de transmission Manitoba-Minnesota doit-être mise en service en juin 2020.