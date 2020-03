La maison Béliveau ne peut être déclarée bâtiment historique, conclut la Ville

Selon une décision du comité municipal sur la propriété et le patrimoine de la ville de Winnipeg rendue lundi, la maison Béliveau, située rue Saint-Jean-Baptiste à Saint-Boniface, n’a pas les caractéristiques techniques requises pour être reconnue comme bâtiment historique de la Ville.

Dans une motion présentée au Comité en septembre dernier, le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, avait demandé que cette maison soit reconnue et protégée comme bâtiment patrimonial par la Ville avant la mise en vente.

La Ville a rejeté cette demande en soutenant que l’intérieur de la bâtisse avait subi beaucoup de modifications depuis sa construction, explique le président d’Héritage Saint-Boniface, Walter Kleinschmit.

Cependant, la Ville a reconnu l’importance historique de l’édifice pour les résidents francophones de Saint-Boniface.

La maison est de ce fait inscrite sur une liste d’héritage et sa vente passera par un processus de demande de propositions de trois mois.

Ceci permettra d’évaluer l’intention des acquéreurs potentiels et de prendre en considération les critères importants pour la communauté, selon Mathieu Allard.

Le service public voulait faire une vente directe avec [l’acquéreur] qui était prêt à payer le plus pour la propriété, dit-il. Or maintenant c’est un processus plus compliqué, où il y aura d'autres considérations dans les soumissions .

Mathieu Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal se dit satisfait par la décision concernant la demande de propositions et rappelle que l’importance de la maison Béliveau, comme de nombreuses autres maisons du quartier, est aussi reconnue dans le Plan secondaire du nord de Saint-Boniface. Ce plan prévoit le développement du quartier dans les 10 à 20 prochaines années.

Le Plan secondaire du nord de Saint-Boniface reconnaît et valorise ces maisons d’importance patrimoniale , dit-il.

M. Allard convie les résidents de Saint-Boniface qui le souhaitent de ne pas hésiter à faire des propositions.

Un intérêt réel

Walter Kleinschmit indique que plusieurs groupes ont déjà exprimé leur volonté d’acquérir la maison Béliveau. Ces acquéreurs potentiels travaillent avec Héritage Saint-Boniface et ont à cœur la préservation des éléments historiques de l’édifice, souligne-t-il.

Ils veulent en faire une résidence de petits appartements pour les étudiants, des appartements pour les gens à faibles revenus, explique-t-il. Ils veulent faire tout ça sans démolir la maison, dont les murs et la fondation sont encore en bon état.

Walter Kleinschmit est président et membre fondateur de l'organisme Héritage Saint-Boniface. Il a également été président de l'Association des résidents du Vieux Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Mathilde Monteyne

Après la réception et l’évaluation des propositions de tous les acquéreurs potentiels, les autorités municipales présenteront leurs recommandations au comité sur la propriété et le patrimoine de la ville avant de conclure la vente, selon Mathieu Allard.

Processus important pour l’avenir

La directrice générale d’Héritage Winnipeg, Cindy Tugwell, qui a également pris part à la rencontre du comité lundi, a soutenu que la gestion de la vente de maison Béliveau aura une conséquence sur l’avenir de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface et la caserne des pompiers.

D'après elle, le respect du nouveau processus de demande de propositions par la Ville permettra aux résidents du quartier de savoir l’importance accordée à leurs idées.