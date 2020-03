Chiens dangereux : Dominique Alain se demande si les municipalités sauront en faire assez

Je veux savoir si ma municipalité est prête. Est-ce qu’ils ont mis en place les structures nécessaires pour pouvoir appliquer le règlement. Comment vont-ils gérer ça ? Je suis inquiète par rapport à ça , indique Dominique Alain.

Bien qu’elle applaudisse la mise en place de ce nouveau règlement, elle déplore toutefois que le gouvernement provincial ne soit pas plus impliqué dans la mise en place des mesures par les municipalités.

La nouvelle réglementation indique qu’en plus de devoir enregistrer leurs chiens auprès de leur municipalité, les propriétaires de chiens ne pourront se déplacer dans les lieux publics sans une muselière et une laisse. Ceux qui enfreindront ledit règlement seront passibles d'une amende de 250 $ à 10 000 $.

La réglementation stipule aussi que les chiens causant des blessures par morsures devront être signalés au gouvernement. Toutefois, ce sont les municipalités qui feront appliquer les mesures.

Des craintes d’inconsistance

Ça va être très inconsistant d’une municipalité à l’autre, selon leurs ressources financières , souligne Dominique Alain.

Elle souhaiterait notamment que le gouvernement provincial supervise la mise en place et la gestion de cette nouvelle réglementation par les municipalités.

Son conjoint, Leo Joy, déplore que les recommandations du gouvernement Legault ne soient pas plus étoffées.

Les recommandations du gouvernement Legault et Geneviève Guilbault ne vont pas assez loin , indique ce dernier.

Ce qui m’est arrivé, c’est grave donc il ne faut pas que ça arrive à d’autres. C’est une grosse responsabilité que le gouvernement a donné aux municipalités alors je veux savoir : comment vont-ils gérer ça ? Dominique Alain

Pour M. Joy, les municipalités devraient mettre en place une approche de gestion des risques telle que celle du fromage suisse aussi appelé le modèle Reason. Avec cette approche, il pourrait selon lui être obligatoire pour les propriétaires d’avoir une assurance responsabilité civile ou encore de bâtir une base de données qui permettra de prendre des décisions éclairées.

Ces attaques de chiens ne sont pas des actes divins. Ce sont des accidents. Nous pouvons les prévenir. Mais, cela pourrait prendre plusieurs étapes de sécurité pour empêcher de nouvelles morsures dans le futur, poursuit-il.

Tous deux auraient souhaités que des mesures préventives soient mises en place comme c'est le cas pour le tabagisme ou encore l'utilisation des cellulaires au volant.

Comme il y a des mesures de prévention, des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur : "on ne boit pas lorsque l’on conduit"­. il devrait y avoir la même chose par rapport à la responsabilisation des chiens. Et, le gouvernement doit faire sa part et aider , estime Dominique Alain.

La municipalité de Potton se dit prête

Jacques Marcoux, le maire de la municipalité de Potton, indique être prêt pour l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation.

Il s'avère que nous sommes prêts parce que nous avons déjà délégué dans le passé à la SPA l’application de notre règlement. Et, effectivement à la rencontre ordinaire du Conseil Municipal de ce soir, nous adoptons une résolution par laquelle nous demandons à la SPA d’appliquer le nouveau règlement , explique le maire de Potton.

Pour Dominique Alain, déléguer à une tierce partie n'est pas une solution.

Ils peuvent choisir d’engager un sous-traitant comme la SPA. Mais malgré ça, ça ne les dégage pas de leurs responsabilités.[...] Parce que ce sont les municipalités qui vont décider de donner les contraventions, de décider si c’est un chien dangereux ou non , réagit Dominique Alain.

Les municipalités, maintenant, sont responsables. C’est ce que le gouvernement a décidé. Mais, là maintenant c’est comment les municipalités vont pouvoir gérer cette patate chaude ?

Elle rappelle qu’il y a eu, dans les dernières années, au-dessus de 160 morsures de chiens dans la province.

Et ça, c’est celles qui sont déclarées , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Marion Bérubé