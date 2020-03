Investiture démocrate : que faut-il attendre du super mardi?

D'habitude, à ce stade-ci, c'est sensiblement une course à deux. Il peut y avoir d'autres candidats, mais pas autant , souligne Rachel Bitecofer, directrice adjointe du Wason Center for Public Policy de l'Université Christopher Newport, en Virginie.

Du bassin historique de 28 candidats qui auront brigué l’investiture du Parti démocrate, il en reste cinq :

Bernie Sanders , sénateur du Vermont

Joe Biden , ancien vice-président des États-Unis, ancien sénateur du Delaware

Elizabeth Warren , sénatrice du Massachusetts

Michael Bloomberg , ex-maire de New York, PDG de la société Bloomberg LP et philanthrope

Tulsi Gabbard, représentante d'Hawaï

En moins de 24 heures, la course a toutefois perdu deux de ses candidats importants : la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar et Pete Buttigieg, ex-maire de South Bend, en Indiana, après la victoire convaincante de Joe Biden en Caroline du Sud.

Reconnaissant qu'il semblait désormais le candidat centriste le mieux placé pour remporter la course, les deux candidats ont serré les rangs pour se rallier à lui.

La sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar a donné son appui à Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate, à la veille du super mardi. Photo : Getty Images / Ron Jenkins

On voit un effort de ralliement de l’establishment démocrate derrière Joe Biden pour essayer de consolider derrière lui le vote plus modéré pour contrer Bernie Sanders , explique Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand. Plusieurs élus et ex-élus démocrates sont aussi sortis publiquement pour le soutenir en l’espace de quelques heures, alors qu’il est dans la course depuis 10 mois. Ce n’est pas un hasard.

Jusqu'ici, Bernie Sanders a profité de la division du vote des candidats plus centristes.

L'aile modérée de la formation craint que la nomination d'un candidat qui se dit ouvertement socialiste démocrate fasse peur à l'électorat. À ses yeux, un tel scénario risquerait non seulement de coûter aux démocrates la Maison-Blanche, mais aussi la Chambre des représentants en plus de nuire à leur reconquête du Sénat.

Une mini-élection nationale

Contrairement aux quatre scrutins précédents, qui se tenaient dans un seul État à la fois, les candidats concourent cette fois dans une mini-élection nationale avec des électorats divers, répartis dans diverses régions géographiques et plus représentatifs de la population américaine.

Quatorze États et un territoire tiennent ainsi des caucus ou des primaires aujourd'hui : Californie, Texas, Caroline du Nord, Virginie, Massachusetts, Minnesota, Colorado, Tennessee , Alabama, Oklahoma, Arkansas, Utah, Maine et Vermont, ainsi que les Samoa américaines, auxquels vient s'ajouter le vote des démocrates à l’étranger.

L'importance du super mardi est sans égale dans le calendrier : au terme de ces votes, 1357 délégués auront été attribués, soit 35 % de l'ensemble des délégués qui seront envoyés à la convention démocrate de juillet prochain.

En comptant les quatre premiers scrutins, c'est 40 % des délégués qui auront ainsi été octroyés, insiste M. Jacob.

Si un candidat sort du super mardi avec une avance très considérable, ça devient mathématiquement extrêmement difficile de le rattraper. Rafael Jacob, politologue

À elle seule, la Californie, grand prix de la saison électorale, fournit avec ses 415 délégués plus du dixième des 3970 délégués. Si Bernie Sanders jouit par exemple d'une très confortable avance dans cet État qui compte une proportion importante d'Américains d'origine hispanique, Joe Biden est plus populaire en Alabama, où vit une minorité afro-américaine nombreuse. La lutte entre les deux s'annonce plus serrée dans des États comme le Texas ou la Caroline du Nord.

Elizabeth Warren et Michael Bloomberg peuvent aussi engranger des délégués, par exemple en Californie ou au Texas. Globalement, toutefois, Bernie Sanders semble en meilleure position dans un plus grand nombre d'États. Selon les sondages, il franchit le seuil de 15 % nécessaire à l'obtention des délégués dans plus d'États que ses adversaires.

Trois hommes septuagénaires au centre du jeu

Le candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders s’adresse à ses militants, le 11 février 2020, à Manchester, au New Hampshire, après avoir remporté la primaire de cet État. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Il est clair que ce sera Sanders contre Biden, mais cela dépendra du soutien que Bloomberg obtiendra , tranche Rachel Bitecofer.

Les regards se portent essentiellement vers ces trois hommes – tous quasi octogénaires.

Élu comme indépendant, le premier, qui peut compter sur des partisans enthousiastes, une bonne organisation sur le terrain et un financement populaire inégalé, mène pour l'instant tant au chapitre des délégués que dans les intentions de vote à l'échelle nationale.

Fort sa victoire de samedi dernier dans un État avec une population afro-américaine importante, une base électorale solide, le deuxième, qui cumule quatre décennies au sein du Parti démocrate, a pour sa part redonné un élan à une campagne qu'on disait récemment moribonde. Celui qui avait besoin de la Caroline du Sud pour sa survie politique s'est cependant peu présenté dans les États du super mardi et y a une organisation beaucoup moins puissante.

Michael Bloomberg subira son premier test électoral aujourd'hui. Photo : Reuters / Douglas Strickland

Le troisième, un ancien républicain, fait pour sa part son entrée officielle aux urnes : pour la première fois depuis le début des scrutins, son nom apparaît sur les bulletins de vote. Entré tardivement dans la course en comptant sur l’effondrement de Joe Biden, le multimilliardaire a en quelques mois investi plus d'un demi-milliard de dollars en publicités, essentiellement dans les États du super mardi.

Nous n'avons jamais connu une situation où quelqu'un qui a dépensé des centaines de millions de dollars en publicités fait tout à coup son entrée en scène lors du super mardi. Rachel Bitecofer, politologue

Nous ne pouvons tout simplement pas prévoir comment cela affectera l'élan de Joe Biden , dit la politologue.

C’est bien beau de parler du momentum “extraordinaire” et des appuis de Joe Biden, mais la réalité, c'est que c’est surtout important au début de la course, nuance Rafael Jacob. Quand la course devient nationale, ça devient avant tout une question arithmétique.

Ce qui importe, rappelle-t-il, ce n'est pas de profiter du plus grand élan, de gagner les plus gros États, de remporter le plus grand nombre d'États ou même le plus grand nombre de votes, mais d'obtenir le plus grand nombre de délégués.

Si Joe Biden se fait rosser aujourd'hui et que Bernie Sanders a 200 ou 300 délégués de plus que lui, toute l’enflure médiatique qu’on voit va avoir l’air franchement ridicule , fait-il remarquer. À l’inverse, si on se réveille mercredi et qu’ils sont pratiquement à égalité, là, ça va devenir drôlement intéressant.

Des inconnues

Des gens ont exprimé leur choix pour le candidat à l'investiture démocrate lors du vote par anticipation en prévision du super mardi, comme ici dans un YMCA de Burbank, en Californie. Photo : Getty Images / ROBYN BECK

La journée permettra de voir à quel point le demi-milliard injecté par Michael Bloomberg dans sa campagne publicitaire se sera révélé un investissement rentable.

Les sondages ont été très mauvais pour estimer les résultats, indique Mme Bitecofer. Bloomberg s'est inscrit dans les intentions de vote, mais nous ne savons pas s'il va rallier des groupes importants de partisans ou s'il sera un facteur négligeable.

C'est d'autant plus vrai que les sondages n'ont pas pu mesurer pleinement les effets des plus récents développements de la course.

L'impact de l'abandon de Pete Buttigieg et d'Amy Klobuchar est extrêmement imprévisible , précise Rafael Jacob, qui ajoute que Joe Biden recueillera sans doute le vote de certains de leurs partisans.

Ce n’est pas parce qu’un candidat quitte la course et appelle ses partisans à se rallier à un autre candidat qu’ils vont tous le suivre, explique-t-il. Certains vont rester chez eux, et d’autres vont voter pour quelqu'un d'autre.

Plusieurs États ont en outre tenu un vote anticipé.

En Californie, illustre le politologue, près de trois millions de personnes ont déjà voté. Les gens ont commencé à voter quand Biden y était à 8 % ou 10 % dans intentions de vote , mentionne-t-il.

Joe Biden a beau avoir fait une remontée spectaculaire en 48 heures, pour plusieurs électeurs, il est déjà trop tard. Rafael Jacob, politologue

Il reste aussi à voir dans quelle mesure les candidats réussiront à obtenir 15 % des voix dans les États et les districts, un seuil en deçà duquel un candidat repart sans délégués.

Ça peut faire une différence gigantesque entre une très grosse avance de Sanders, une quasi-égalité entre Sanders et Biden ou même un scénario dans lequel Warren et Bloomberg vont chercher des délégués à plein d’endroits et qui donne beaucoup de délégués aux quatre, explique Rafael Jacob. Ce dernier scénario n'est pas le plus probable, mais ce n’est pas impossible.

Si plusieurs tournent leurs yeux vers les États les plus payants en termes de délégués, les autres États sont importants, fait remarquer Rafael Jacob.

Ça va devenir une guerre de tranchées et ressembler à ce qu’on avait en 2008 entre Hillary Clinton et Barack Obama. Ce qui a fait la différence, ce n’est pas qui a gagné les plus gros États – Clinton les a presque tous gagnés –, mais Obama a remporté plus de délégués. Rafael Jacob, politologue

Vers une saison des primaires sans gagnant?

Si aucun candidat ne parvient à engranger une majorité de délégués au terme de la saison des caucus et des primaires, l’issue de la course se scellera au deuxième tour d'une convention qu'on dirait contestée .

Selon le modèle de prévisions probabiliste FiveThirtyEight, c'est la perspective la plus probable. C'est le scénario sur lequel mise Elizabeth Warren, qui a exprimé son intention de se battre jusqu'à la fin.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren figure parmi les cinq candidats encore en lice pour l'investiture démocrate en vue de la présidentielle de novembre. Photo : Getty Images / MARK RALSTON

Quelle serait la stratégie de la sénatrice du Massachusetts pour convaincre les délégués? demande de façon tranchante Rafael Jacob. Elle se fait battre de façon cinglante dans un État après l’autre, elle n’a même pas failli en gagner un , fait observer le politologue. Les sondages indiquent par ailleurs qu'elle pourrait perdre dans son État, qui vote aujourd'hui, au profit de Bernie Sanders.