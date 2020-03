Des cliniques de Québec se préparent au coronavirus

Le gouvernement du Québec envisage de désigner des cliniques pour accueillir des cas de COVID-19.

Même si les patients suspects seront vite transférés dans les hôpitaux désignés, des cliniques ont augmenté la protection de leur personnel, qui pourrait être en première ligne.

À la Cité Médicale de à Sainte-Foy, les chaises ont été retirées devant les bureaux d'accueil afin d'éviter l'éventuelle contamination de ces surfaces. Le port des masques est également fortement conseillé.

On propose au personnel qui fait l’accueil des patients pour le sans rendez-vous de porter des masques , explique le directeur Michel Lafrenière.

On leur a suggéré de ne plus rien toucher. En général on n’a pas besoin de toucher ou de manipuler des documents lorsqu’on fait l’inscription des clients.

Rationnement de masques N-95

À Ma clinique, situé dans le quartier Lebougrneuf, le personnel a été formé à l’utilisation de masque N-95.

On s’est assuré que tous les employés, les infirmières qui ont à potentiellement travailler au chevet soient bien informées sur l’utilisation de ces masques-là , explique Chantale Guimond, Directrice des affaires médicales et médecin.

La disponibilité des masques à usage unique est devenue une préoccupation.

Pour ces masques-là, il y a une rupture, un peu, de l’approvisionnement. On a réservé les endroits où ils avaient des masques. Si on en a besoin, on peut en avoir, mais il ne faut pas les surutiliser. On ne les utilise par pour les mauvaises raisons.

Elle invite toutes les cliniques à développer une procédure rapide pour la mise en quarantaine d’un potentiel cas.

Avec les informations de Guylaine Bussière