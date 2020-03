La route permettrait également l’accès au Cercle de feu, un gisement minier convoité par la province depuis une douzaine d’années.

Notre gouvernement est fier de s'associer aux Premières Nations de Marten Falls et de Webequie pour favoriser la construction d'une infrastructure routière fiable en toute saison et concrétiser notre objectif commun d'assurer la prospérité économique de la région , a souligné le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford par voie de communiqué.

Les Premières Nations de Marten Falls et la Première Nation de Webequie, toutes deux signataires de l'entente, ont ajouté être favorables au développement durable de leur territoire puisque le projet apporte de nouvelles perspectives à leurs communautés.

Division au sein des Premières Nations de Matawa

Pour que le tracé de la route puisse être complété, les neuf Premières Nations de Matawa de la région du Cercle de feu doivent donner leur accord.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les deux segments proposés, en orange, ne se rejoignent pas. Photo : Gouvernement de l'Ontario

Mais le projet ne fait pas l'unanimité au sein des Premières Nations de Matawa.

Le chef de la Première Nation Neskantaga, Chris Moonias, dit que sa communauté s’oppose au développement de la route. Il déplore que le gouvernement Ford ne les ait pas consultés depuis son arrivée au pouvoir.

Notre communauté va protéger son territoire. Nous ferons obstacle à la route s’il le faut. Chris Moonias, chef de la Première Nation Neskantaga

Il ajoute que la route vers le Cercle de feu scinde le territoire traditionnel de la communauté en deux.

Trois pas en arrière, deux pas en avant

Michael Matha, porte-parole de l'opposition pour le développement du Nord et Mines, estime pour sa part que le gouvernement Ford ne fait que prétendre avancer sur le dossier.

Il rappelle que trois Premières Nations, dont celles Marten Falls et de Webequie, avaient signé une entente avec le précédent gouvernement libéral pour le développement d’une route vers le Cercle de feu en 2017.

Faire trois pas en arrière et deux pas en avant ne signifie pas que l’on progresse. À ce rythme, l’accès au cercle de feu risque de ne jamais être construit Michael Matha, porte-parole de l'opposition pour le développement du Nord et Mines

Michael Mantha est le député d'Algoma-Manitoulin. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le gouvernement Ford a également mis fin en août dernier à la table de concertation régionale visant à guider les pourparlers entre la province et les Premières Nations de Matawa concernant l’exploitation minière. Celui-ci a expliqué vouloir plutôt signer une série d'ententes bilatérales avec chacune d'entre elles.

Noront Resources vise 2024

Noront Resources est le principal investisseur dans le Cercle de feu.

Comme tout type de projet surestimé, les gens sont déçus , dit le PDG de Noront Resources, Alan Coutts, quant aux nombreux retards du projet.

L'entreprise espère malgré tout amorcer la construction de la mine l’an prochain, exploiter du minerai dès 2024 et construire une nouvelle usine de ferrochrome en 2025 à Sault-Sainte-Marie.