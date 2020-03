Coronavirus : le gouvernement du Nouveau-Brunswick appelle à la prudence

Avec l’arrivée du congé de mars, médecins et politiciens demandent aux résidents du Nouveau-Brunswick d’opérer avec vigilance durant leurs déplacements hors du pays et à leur retour. S’il n’y a encore aucun cas de coronavirus dans la province, mieux vaut prendre ses précautions face à l’augmentation de nouveaux cas un peu partout dans le monde.

On a une surveillance accrue pour trouver des cas possibles pour le coronavirus. Aussi, on a des discussions actives avec les hôpitaux et les régies régionales pour comprendre comment on va gérer des patients possibles , rassure la Dre Christin Muecke, médecin-hygiéniste en chef adjointe au ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

La semaine dernière la province a mis au point un test pour détecter le virus. Au Nouveau-Brunswick, quatre personnes ont déjà été testées et contrôlées négatives.

La médecin veut tout de même éviter un engorgement des urgences. Comme la grippe et le coronavirus ont certains symptômes similaires, il vaut mieux appeler Télé-Soins avant de se rendre à l’hôpital.

On veut surtout que si les personnes ont des inquiétudes, s’ils ont une histoire de voyage et ils ont des symptômes, comme ça, qu’ils appellent le 811 pour avoir des instructions spécifiques , recommande-telle.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick conseille aux personnes qui ont des doutes sur leur état de santé d'appeler le 811. Photo : Radio-Canada / Karine Godin

Elle demande aux personnes qui voyagent hors du Canada de surveiller leur état de santé à leur retour pour les symptômes possibles pendant 14 jours. S’ils ont des doutes sur les états, elle conseille l’isolement et toujours de joindre le service de Télé-Soins de la province.

Le risque pour les voyageurs, cela varie selon la destination, mais la situation évolue rapidement , affirme-t-elle.

Dimanche, le premier ministre Blaine Higgs a aussi demandé aux résidents de la province de surveiller leur état de santé.

Je sais que plusieurs personnes ont déjà quitté la province ou qu’elles s’apprêtent à partir en vacances à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour le congé de mars. Si vous voyagez, sachez que l’Agence de la santé publique du Canada publie régulièrement des avis aux voyageurs. De plus, tous les voyageurs qui reviennent au Nouveau-Brunswick, peu importe leur destination dans le monde, doivent surveiller de près leur état de santé et celui de leurs proches pour l’apparition de symptômes tels que la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires.

Dans ce message, il s’est aussi voulu rassurant sur la situation dans la province.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, le 12 février 2020. Photo : Radio-Canada

Je tiens à rassurer la population du Nouveau-Brunswick que les représentants de notre gouvernement s’affairent à la planification et à la coordination des mesures d’urgence afin que nous soyons prêts à communiquer avec les premiers répondants, les collectivités et les gens du Nouveau-Brunswick , ajoute-t-il.

Voyager pendant le coronavirus

Kalitta Air fait affaire avec l'Aéroport Roméo LeBlanc depuis maintenant un peu plus d'un an pour transporter des fruits de mer du Nouveau-Brunswick vers la Chine. Photo : CBC/Kalitta Air

En ce début de semaine de relâche, les portes de l'aéroport Roméo-LeBlanc du Grand Moncton sont grandes ouvertes. Beaucoup de voyageurs ne se laissent pas intimider par le coronavirus.

Je m'éloigne du monde, c'est à peu près tout. Si quelqu'un tousse, évidemment, je m'en vais, mais rien de spécial , indique un voyageur.

L'aéroport Roméo-LeBlanc se dit prêt à prendre des mesures de quarantaine si un cas suspect se déclare à bord d'un avion avant l'atterrissage. Des salles multifonctionnelles et des salles d'examen de l'Agence des services frontaliers du Canada ont été apprêtées et peuvent accueillir jusqu'à 200 passagers. Les médias n’ont pas pu visiter ces lieux.

De plus, l'aéroport a ajouté des désinfectants pour les mains, mais aucune autre mesure n'a été adoptée.

Julie Pondant, responsable des communications à l'aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

On est prêts si jamais il y a quelque chose qui était pour arriver ici à Moncton. On est prêts à entrer ou déclencher notre protocole de mesures d'urgence , déclare, Julie Pondant , porte-parole de l'aéroport Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

À la suite à la propagation du coronavirus dans plusieurs pays d’Europe et dans le monde, plusieurs écoles au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ont annulé leurs voyages scolaires hors du pays.

Avec les informations de Karine Godin et de Jean-Philippe Hugues