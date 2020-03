Bell MTS va raccorder près de 300 000 foyers à la fibre optique à Winnipeg

Dans un communiqué, l’entreprise souligne que cela permettra le raccordement de 275 000 résidences et entreprises au réseau de fibre.

Notre déploiement de la fibre optique à Winnipeg est le plus important projet au sein de notre plan d'investissement d'un milliard de dollars de Bell MTS pour le Manitoba, et le plus grand investissement en communications de l'histoire du Manitoba , a avancé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada.

Bell estime que cet investissement créera plus de 1100 nouveaux emplois directs et indirects au Manitoba et générera 900 millions de dollars en activités économiques.

Il s'agit d'un investissement considérable de la part de Bell MTS qui profitera à la collectivité des résidents et des entreprises de Winnipeg , a déclaré, de son côté, Ralph Eichler, ministre du Développement économique et de la Formation.