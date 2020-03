Loi sur les chiens dangereux : l'Abitibi-Témiscamingue se prépare

Des normes s'appliqueront pour l'ensemble des chiens et des mesures additionnelles viseront les chiens déclarés comme étant potentiellement dangereux par les municipalités.

Quels chiens sont considérés «dangereux»

La Ville de Val-d’Or interdit déjà les races s'apparentant aux pitbulls terriers, ainsi que les chiens ayant été déclarés dangereux par la SPCA de Val-d'Or à la suite d'une analyse par un expert.

La directrice de la SPCA de Val-d’Or, Liliane Quesnel, croit qu’il est mieux de viser tous les chiens potentiellement dangereux plutôt qu’une race de chien spécifique.

Dans mes règlements municipaux, ils parlent de bull-terriers, de pitbulls, je n’ai jamais eu de cas de morsure de ces races-là, rapporte Mme Quesnel. Moi, j’ai eu des cas de morsures d’autres races de chiens. C’est pour ça que je me dis que d’avoir un règlement pour chiens potentiellement dangereux, c’est sûr que c’est l’idéal.

Le directeur des services de communication à la Ville de Val-d'Or, Robert Migué, indique que la Ville appliquera la modification du règlement dans un délai de quelques mois après avoir étudié la loi provinciale.

Ça dépend toujours de ce que le gouvernement va exiger des municipalités au Québec. Si c'est simplement, je vous donne un exemple, de dire que la catégorie de chiens dangereux, c'est X, Y ou Z, [...] et bien c'est plus facile qui si ça exige de la municipalité d'avoir des responsabilités additionnelles. Alors, dépendamment dans quel éventail et fourchette de responsabilités ça touche les municipalités, et bien là il y aura des réactions , précise M. Migué.

Mettre à jour les règlements municipaux

Liliane Quesnel estime que la nouvelle loi provinciale permettra de clarifier les règlements municipaux.

Je suis d’accord, vraiment, avec cette loi-là, affirme-t-elle. C’est sûr que s’il y a des municipalités qui ne sont pas régies par ce règlement-là, là ils vont pouvoir se mettre à jour avec ce règlement-là. Est-ce que ça va diminuer les cas de morsures, là je ne serais pas prête à dire, mais c’est sûr qu’au moins ça va être inscrit dans les registres de propriétaires d’animaux qui sont potentiellement dangereux.

Un pitbull terrier en muselière (archives) Photo : getty images/istockphoto / mari_art

Du côté de la Ville de Rouyn-Noranda, il faudra également attendre quelques mois avant la modification du règlement sur les chiens potentiellement dangereux, entré en vigueur en 2017.

Dans ce que Québec adopte comme règlement d'encadrement, il y a déjà des choses qu'on fait , souligne la mairesse, Diane Dallaire. Tout comme dans la nouvelle loi provinciale, la Ville exige aux propriétaires de chiens considérés potentiellement dangereux que ceux-ci soient vaccinés, stérilisés et munis d'une micropuce. On avait complètement revu le règlement, alors on est quand même pas mal à jour, il reste des petites choses à vérifier et à confirmer , ajoute la mairesse.

À La Sarre, la Ville n'est pas prête à se prononcer sur le changement de son règlement municipal avant d'avoir étudié la nouvelle loi provinciale. Dans cette municipalité, comme à Rouyn-Noranda, les pitbulls ne sont pas automatiquement interdits, mais sont considérés comme étant potentiellement dangereux.