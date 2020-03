Saint-Ambroise : une motion de blâme sera déposée contre le maire

Selon les conseillers à l'origine de la démarche, le premier magistrat ne respecte pas la démocratie et certaines personnes qui siègent à la table. L'un des élus, Nicholas Tremblay, se trouve d’ailleurs en pleine bataille juridique contre Deny Tremblay.

On demande simplement que la démocratie de base soit respectée. On discute de projets, on les argumente et si ce n’est pas unanime, on vote tout simplement. Quand on ajoute au travers de ça des éléments non productifs, comme des séances de conseil qui semblent plus être des règlements de comptes, évidemment, ce n’est pas productif et ça vient miner les relations interpersonnelles , pointe Nicholas Tremblay.

Le conseiller municipal de Saint-Ambroise, Nicholas Tremblay, est à couteaux tirés avec le maire Deny Tremblay. Photo : Radio-Canada

Une résolution visant à obtenir l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sera déposée séance tenante.

Aux grands maux les grands moyens

Le conseiller Jérôme Lavoie explique que les grands moyens pourraient être nécessaires pour s’assurer que le climat ne nuise pas à l’avancement des dossiers municipaux.

Ça peut finir en mise en tutelle. Ce sera à ces gens-là de décider. Ce qu'on aimerait comme accompagnement c'est que quelqu'un de neutre vienne poser une opinion sur les actions. On espère que les gens du ministère vont nous aider à convaincre monsieur le maire que c'est la démocratie et qu’il faut respecter ça. Jérôme Lavoie, conseiller municipal

Les quatre élus s'attendent à rencontrer de l'opposition lors du dépôt des résolutions. Ils croient néanmoins qu'une grande portion de la population est derrière eux.

D'après les informations de Philippe L'Heureux