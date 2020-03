Des détectives embauchés par le CIUSSS pour recouvrer des sommes impayées

L'organisation assure qu'elle a recours à ce service seulement pour retrouver de mauvais payeurs, c’est-à-dire des usagers qui n'auraient pas payé leur chambre d'hôpital ou leur loyer dans un Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). La mesure concerne aussi les patients étrangers qui n'ont pas remboursé leurs frais médicaux.

Première des choses, le service de localisation va vraiment nous assurer qu’on envoie la lettre à la bonne adresse. Si ce n’est pas le cas, le service de localisation va pouvoir retrouver les gens pour qu'on puisse acheminer [la correspondance] à la bonne adresse. Dans un deuxième temps, si les étapes n’ont pas abouti au résultat escompté, on va pouvoir procéder à des démarches légales , explique la porte-parole du CIUSSS, Marie-Pier Maheux.

L'appel d'intérêt parle d'environ 250 enquêtes ou filatures annuellement. Le contrat pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars. La pratique crée un malaise au Conseil de protection des malades.

Ça ne se peut pas qu'il y ait autant de monde dans ce territoire-là qui mérite d'être enquêté! Et pas juste enquêté! Qui mérite d'être épié, de faire l'objet d'une enquête, d'un suivi, d'une filature! Écoutez, c'est grave. Me Paul Brunet, porte-parole du Conseil de protection des malades

Il estime que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux s'engage sur une pente glissante en embauchant des détectives privés

Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre que les retracer pour recouvrer des sommes? Si ce n’est pas la bonne raison, probablement qu'on va s'attirer les foudres des syndicats et avec raison. On peut avoir à espionner, à suivre un employé déviant de temps à autre, mais d'avoir un mandat pour au moins 250 enquêtes, ça ne crée pas un mandat très serein , opine-t-il.

La Fédération des contribuables en accord

Les moyens pris par le réseau public de santé pour se faire rembourser réjouissent la Fédération canadienne des contribuables.

C'est sûr que ça peut paraître non conventionnel d'utiliser des détectives privés plutôt qu'une agence de recouvrement. Par contre, il y a certains cas où une agence recouvrement ne fait pas bien la job. Pour nous, l'important, c'est que ce soit fait sur une base de récupération des coûts et de la manière la plus efficace possible. Dans la mesure où cette agence-là nous coûte moins cher que ce qu'elle va chercher, on voit ça d'un bon œil , fait valoir le directeur de la Fédération canadienne des contribuables au Québec, Renaud Brossard.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux assure qu'il n'entend pas faire suivre ses travailleurs par des détectives privés et que ceux-ci seront seulement utilisés pour recouvrer des sommes dues.

D’après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières