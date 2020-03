Les villes changent de stratégie pour le recrutement d'étudiants pour la période estivale

Pour assurer le succès de l'opération, et dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre, les villes doivent innover pour toucher le plus de jeunes possible.

La Ville d'Amos a décidé de mettre le paquet cette année pour pourvoir 70 postes. Elle a innové avec une démarche multi-plateforme, explique la directrice des ressources humaines, Maryse Thibault.

On a vraiment travaillé sur une image pour se démarquer sur les réseaux sociaux, mais à d'autres endroits. On a fabriqué aussi des outils. On a deux paraposts que moi je laisse dans des endroits stratégiques où il y a beaucoup de gens. On a aussi une vidéo promotionnelle qu'on a mise au cinéma à Amos et qui est aussi disponible sur le web. Bref on a vraiment travaillé à avoir une image colorée pour attirer les jeunes , indique-t-elle.

La Ville de Rouyn-Noranda est pour sa part déjà à l'œuvre pour recruter 125 étudiants. L'an dernier, tous les postes ont été pourvus. Cette année, l'administration municipale ne tient rien pour acquis et compte redoubler d'efforts.

On le fait de par les réseaux sociaux évidemment. Il y a une vidéo qui circule sur le web depuis quelques semaines déjà et également il y a une campagne au niveau des journaux. Il faut savoir aussi qu'on est allé à un Salon de l'emploi au Cégep dernièrement , indique le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Jean Mercier.

Val-d'Or veut pour sa part recruter 75 étudiants. Pour assurer le succès de la campagne, la Ville a délaissé les médias et les supports traditionnels au profit des réseaux sociaux, explique le directeur des communications, Robert Migué.

Ce qui nous a fait d'ailleurs changer un peu d'approche il y a deux ou trois ans, c'est effectivement qu'on avait un bon nombre d'emplois à combler qui était toujours autour de 70 à 75 et on n'arrivait pas à recruter le nombre suffisant d'étudiants. Et quand on a changé de stratégie, notre approche, déjà on a vu la différence , avance-t-il.

La Ville compte également rappeler les étudiants qui avaient déjà travaillé pour elle par le passé.