COVID-19 : des médecins de famille veulent les mêmes moyens que les hôpitaux

Des médecins de famille de Montréal tirent la sonnette d’alarme et demandent à Québec plus de moyens pour faire face au nouveau coronavirus. Les cliniques de médecine familiale de première ligne ne sont pas aussi bien équipées que les hôpitaux désignés pour accueillir les cas de COVID-19, font-ils remarquer dans une lettre adressée aux médias.

Les signataires Marie-Pierre Codsi, Brian White-Guay et Geneviève Dequoy, qui font partie de la clinique de médecine familiale Notre-Dame, réclament au gouvernement et à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) un plan d’action clair et sécuritaire pour les groupes de médecine familiale en première ligne.

Ils veulent des mesures d’urgence et de prévention semblables à celles déployées dans les hôpitaux avec les équipements nécessaires, allant de l’infrastructure aux masques de protection.

Si ces mesures d’urgence sont en place dans les centres hospitaliers désignés (un seul hôpital pour adultes à Montréal), les cliniques de médecine familiale de première ligne ne sont actuellement pas équipées et préparées pour répondre à ces recommandations. Extrait de la lettre

Ces médecins ne veulent pas céder à la panique, mais ils disent prendre en compte l’augmentation des cas déclarés de contamination dans le monde. Ils veulent être prêts à répondre rapidement et convenablement advenant une propagation plus importante du virus, mais ils estiment qu'on ne l’est pas suffisamment.

À ce jour, force est de constater que les mesures mises en place pour répondre à l’arrivée du COVID-19 sur le territoire québécois sont, selon nous, loin d’être suffisantes, en particulier concernant la préparation de la médecine de 1re ligne (CLSC, GMF, etc.) , peut-on lire.

Meilleure coordination

Pour ces médecins, plusieurs mesures pertinentes pourraient être envisagées pour répondre à cet enjeu important en assurant une meilleure coordination des interventions en première ligne et en milieu hospitalier avec la direction de santé publique .

Ils évoquent entre autres l’idée d'équiper adéquatement toutes les équipes de première ligne qui offrent des cliniques de dépannage ou sans rendez-vous, d'établir des cliniques de première ligne spécialisées (à l’instar des cliniques de grippe), de mettre en place des équipes volantes adéquatement équipées pouvant au besoin évaluer et assurer un suivi minimal des patients à domicile, [et de créer] un plan de communication à l’attention du grand public .

Un autre médecin de famille, qui travaille dans un centre hospitalier, relativise pour sa part la sortie de ses confrères en rappelant la nécessité de distinguer le travail dans une infrastructure de première ligne et celui dans un milieu à haut risque.

Le ministère de la Santé, qui n’a pas souhaité commenter le contenu de la lettre des médecins, dit quant à lui suivre la situation de près et explique que le plan d’action est évolutif et adaptable à différentes situations. En cas d’épidémie, le Ministère se dit prêt à mettre en place des structures réservées à l'accueil d’éventuels patients.

Une personne s'apprête à désinfecter une chambre à l'Hôpital général juif de Montréal. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

À l’Hôpital général juif, on se montre aussi rassurant. Lucie Tremblay, directrice des Soins infirmiers, affirme qu’on est prêt à y faire face. On ne manque pas de personnel pour y répondre et les moyens sont là.

Il y a des masques [de protection], des jaquettes, des gants avec des poignets plus longs et des visières pour pouvoir donner les soins à ces patients. Lucie Tremblay, directrice des Soins infirmiers, Hôpital général juif

Québec a déjà déterminé quatre établissements, deux à Montréal et deux à Québec, où seront hospitalisés les éventuels patients qui seraient infectés par le COVID-19. Ces centres ont été désignés en raison de leur expertise en infectiologie.

À Montréal, il s’agit de l’Hôpital général juif (clientèle adulte) et du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (clientèle pédiatrique). À Québec, il s'agit du Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval (clientèle adulte et pédiatrique) et de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie (clientèle adulte).