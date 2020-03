Bâtiments verts : l'industrie gatinoise redoute des impacts économiques

L’ ACQAssociation de la construction du Québec a déposé une demande de pourvoi judiciaire et une demande de sursis à la Cour supérieure afin de faire suspendre le règlement adopté le 21 janvier par le conseil municipal. La Ville de Gatineau a alors apporté une série de changements à ses règlements d’urbanisme afin de favoriser les bâtiments verts.

Selon les nouvelles dispositions, les projets d'immeubles à logements multiples devront être munis de bornes de chargement électrique et 40 % des espaces de stationnement devront faire place à de la verdure.

Les entrepreneurs devront aussi aménager des toits verts sur toute construction d’une superficie de plus de 2000 mètres carrés, une disposition qui a suscité l'opposition de certains entrepreneurs présents lors de la séance du conseil municipal du 21 janvier.

Des contrecoups économiques

Sylvain Bertrand, le promoteur du projet Destination Vanier, soutient que les nouvelles règles vont entraîner des coûts supplémentaires.

L'entrepreneur a cité en exemple un client pour qui il construit un centre de données informatiques. Le client en question aurait signalé à M. Bertrand que si les coûts du projet estimé à 20 millions de dollars devaient augmenter davantage, il irait plutôt s'installer à Ottawa.

Ajouter des frais qui n’étaient pas planifiés avant le dépôt des règlements, ça devient un frein au développement économique. Sylvain Bertrand, président de BBL Construction

Le président de l’ ACQAssociation de la construction du Québec en Outaouais, Shawn Côté, a noté pour sa part que les nouvelles règles à Gatineau pourraient faire fuir les investisseurs potentiels, une crainte que partage aussi M. Bertrand.

Ce ne sont pas que les gens d'affaires qui seraient perdants au bout du compte, pense le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Pierre Samson. Ce coût-là [lié aux nouvelles exigences du règlement municipal] va être reflété à l’entrepreneur, il va être reflété dans le projet et il va être reflété au client , a-t-il noté.

Sylvain Bertrand, le président de BBL Construction, redoute le coût des nouvelles toitures végétales exigées par la Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada

La Ville de Gatineau veut aller de l’avant

M. Côté et des entrepreneurs de la région avaient déjà demandé aux élus gatinois de reporter l'adoption du règlement, craignant les coûts additionnels qu’il pourrait engendrer. Ce dernier est toutefois revenu à la charge avec cette requête lors d'un point de presse, mardi, en ajoutant au passage un ultimatum pour les élus.

Si le maire et les élus acceptent la main que nous leur tendons, et qu’ils acceptent de mettre en place un délai de transition pour la révision et la bonification de la mise en place des règlements, nous accepterons de retirer nos demandes à la Cour supérieure du Québec , a-t-il souligné.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, estime que ce virage vert est nécessaire à Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Le maire de Gatineau s'est dit prêt à poursuivre le dialogue avec le milieu de la construction, mais il ne souhaite pas reculer dans ce dossier, dont l'objectif annoncé est d’améliorer la performance environnementale des constructions à Gatineau.

Les toits verts et la volonté de Gatineau d’agir dans ce dossier sont connus depuis six ans. Il y a des villes qui le font déjà. Pour les organisations qui auraient voulu se préparer, le message était passé clairement depuis des années , avait affirmé Maxime Pedneaud-Jobin lors de la séance du conseil municipal durant laquelle le règlement avait été adopté.

