L’Île-du-Prince-Édouard célèbre 300 ans de présence acadienne

Il y a 300 ans qu'on parle français à l'Île-du-Prince-Édouard, 300 ans que la langue survit, souvent contre vents et marées.

Un jalon important, que la province compte souligner en 2020.

Acadie 300 est [...] une excellente façon de mettre en valeur la communauté acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.

Le premier ministre a nommé trois ambassadeurs pour ces commémorations de l'arrivée des premiers Acadiens sur ce qui s'appelait à l'époque l'Isle Saint-Jean.

Parmi eux, l'auteur-compositeur-interprète Lennie Gallant, un descend d'une des plus vieilles familles de l'île.

On est très fiers comme Acadiens, mais c'est aussi significatif pour la famille aussi cet anniversaire.

Patricia Richard, qui partage sa vie et la scène avec Lennie Gallant, est aussi une ambassadrice du 300e. Un rôle dont elle veut profiter pour souligner la résilience et la vitalité de la francophonie insulaire.

L'existence des Acadiens ici à l'Île, ça n'a pas été facile à la suite de la Déportation. Mais le fait qu'on est encore là, on est vivant, on est fier de notre héritage et qu'on le célèbre encore, je pense que ça dit tout.

Patricia Richaud, musicienne et ambassadrice d'Acadie 300