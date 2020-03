La Nouvelle-Écosse prévoit une augmentation de 50 % des dons d’organes

La Nouvelle-Écosse sera la première province canadienne à appliquer une loi sur le consentement présumé pour le don d'organes et de tissus. Votée en avril 2019, la loi doit être mise en vigueur d’ici la fin de l'année. Selon plusieurs, elle devrait augmenter de manière significative le nombre des dons dans la province.

Dès la première année du consentement présumé, la province croit que le nombre de dons d’organes et de tissus pourrait bondir de 40 % à 50 %. Cela représenterait jusqu’à 10 donneurs d’organes supplémentaires et environ 138 donneurs de tissus pour les Néo-Écossais en attente de greffe.

Un donneur d’organes peut à lui seul sauver jusqu’à huit vies. Photo : iStock

Tous les adultes de la province seront considérés comme des donneurs potentiels, après l'instauration de la loi.

Et les gens qui ne veulent pas faire le don de leurs organes devront signaler leur refus, au préalable, et il sera aussi possible de signifier un consentement partiel.

Les personnes qui n’ont pas la capacité de prendre des décisions et qui ont moins de 19 ans en seront exemptées.

Le gouvernement estime, lui, qu’il devra dépenser environ 3,2 millions de dollars en 2020 pour faciliter cette transition. Plusieurs investissements doivent être faits, que ce soit dans la formation des professionnels de la santé ou dans des campagnes de sensibilisation auprès de la population.

Le gouvernement n’a pas d’estimation des coûts pour les années suivantes. Cependant, il croit bien qu’on pourrait voir certaines économies pour le système de santé, notamment dans le cas des maladies rénales, où les traitements et la dialyse coûtent plus cher que des greffes.

Un organisme a des réserves

Un représentant de l’organisme Transplant Québec émet toutefois des réserves. Il juge que la province a beaucoup de travail à réaliser avant que cette ne loi soit efficace.

Un don d'organes Photo : iStock

Les efforts de communication pour que les Néo-Écossais comprennent bien les spécificités de cette avancée sont considérables, selon lui.

Pour le moment, le gouvernement néo-écossais a créé une page d’information sur son site web  (Nouvelle fenêtre) .

Celui-ci résume la loi en trois points.

La loi : Établit que toute personne admissible en Nouvelle-Écosse sera en mesure de faire un don de vie en tant que donneur d’organes ou de tissus, à moins de choisir de ne pas être un donneur;

Requiert que tout donneur potentiel soit automatiquement envoyé aux programmes de dons pour déterminer s’il est un bon candidat;

Augmente la quantité d’organes et de tissus disponibles.

Un donneur d’organes peut à lui seul sauver jusqu’à huit vies et un donneur de tissus peut à lui seul aider jusqu’à 75 personnes, selon les médecins.

Si cette loi est mise en vigueur, comme prévu, avant la fin de l’année 2020, la Nouvelle-Écosse deviendrait la première province canadienne à adopter une telle mesure en Amérique du Nord. Une loi similaire est déjà en place dans plusieurs pays d’Europe, comme l’Espagne et la Belgique.

Avec les informations de Kassandra Nadeau