Quand la fin février sonne la fin de l'hiver

Cette année, le mois des amoureux a apporté deux bonnes tempêtes dans la région de Québec avec d'importantes rafales, les 7 et 27 février.

En plus d'une quantité de neige supérieure à la normale, le deuxième mois de l'année a aussi marqué l'histoire pour son smog hivernal.

La vallée du Saint-Laurent et le Saguenay ont observé quatre jours consécutifs de smog hivernal du 31 janvier au 3 février.

Des vents calmes et des conditions météorologiques très stables ont permis aux particules fines causant le smog de s’accumuler, rendant la qualité de l’air mauvaise , expliquent les météorologues d'Environnement et Changements climatiques Canada.

Les régions du sud du Québec ont reçu plus de neige que les normales. Québec a enregistré 89 cm de neige soit 25 cm de plus.

Après avoir connu un hiver très neigeux l'an dernier, les résidents de Gaspé ont vu 115 cm de neige tomber comparativement à la normale de 63 cm. À Trois-Rivières, 95 cm de neige sont tombés durant le mois de 29 jours. La normale est de 49 cm.

Notons que Montréal a enregistré une température moyenne de 1,5°C plus élevée que la normale de février soit -6,2°C comparativement à -7,7°C. À Québec, les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada affirment avoir observé une température moyenne de -10,2°C quand la normale est de -10,6°C.

L'ensemble des localités analysées au Québec ont connu des températures supérieures à la normale.

À quoi ressemblera mars ?

Le mois de mars s'annonce semblable aux mois de janvier et février. Les modèles prévoient des températures relativement douces pour la période sur le sud et l'ouest de la province. Les régions de l'Est pourraient avoir un épisode de froid à la mi-mars, selon les météorologues.