La Police provinciale de l’Ontario a utilisé la technologie controversée Clearview AI

La sergente du corps de police Laura Lee Brown affirme qu’une version d’essai gratuite en ligne du logiciel a bel et bien été utilisée par la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

Elle confirme que ce sont les membres de quatre divisions du corps de police qui ont utilisé Clearview AI.

Les membres de la PPO qui ont essayé le logiciel appartiennent à l’Unité de l’exploitation sexuelle des enfants, l’Unité de la lutte contre la traite des personnes, l’Unité d’investigation numérique et l’équipe des enquêtes sur la cybercriminalité.

Laura Lee Brown explique que la PPOPolice provinciale de l'Ontario avait déjà reconnu utiliser une technologie de reconnaissance faciale, mais qu'elle n’avait pas confirmé l’utilisation spécifique de Clearview AI .

La PPOPolice provinciale de l'Ontario affirme que le logiciel de reconnaissance faciale a servi dans un cas lié à de la pornographie infantile, des tests avec des photos de policiers ont aussi été effectués.

L'utilisation du programme a cessé peu de temps après que la PPOPolice provinciale de l'Ontario ait été informée de son utilisation par des agents.

Comment Clearview AI fonctionne-t-elle?

Il suffit de téléverser une photo de la personne que vous désirez identifier, et l’application vous montre toutes les images publiques de la personne en question, en plus des sources de chacun des clichés. Selon l’entreprise, l’application a un taux d’efficacité de 75 % et fonctionne même si le visage est obstrué ou capté sous un angle qui n'est pas optimal. Le programme n'est pas disponible pour un usage public.