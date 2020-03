Nouveau développement immobilier à Saint-Gédéon

La zone se trouvant derrière l’hôtel de ville est appelée à changer d'allure. Au total, 26 terrains ont déjà été mis en vente dans ce secteur.

D’ailleurs, un appel d’offres a été lancé afin de dénicher un entrepreneur pour y effectuer des travaux d’aqueduc, d'égout et de pavage ainsi que pour y installer de l’éclairage.

La facture associée à ce nouveau développement est évaluée à 1,4 million de dollars.

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, a soutenu que ce projet était devenu indispensable.