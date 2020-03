Près de 850 000 $ pour la lutte à la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue

Quatre projets ont obtenu plus de 100 000 $, soit l'implantation d'une soupe populaire et d'une friperie à La Sarre, la poursuite d'un service d'accompagnement pour les familles défavorisées en Abitibi-Ouest et un projet du Centre ressources jeunesse de Rouyn-Noranda pour accompagner ceux qui en ont besoin dans la gestion de leurs finances personnelles.

Ces projets ont été financés à même une enveloppe de 138 millions de dollars du Fonds québécois d'initiatives sociales. La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue a sélectionné les projets.

C'est que l'Abitibi, malgré tout le bon côté, parce qu'on sait que c'est une des régions qui va le mieux au Québec présentement, il reste encore qu'il y a une population qui a besoin de soutien avec des projets et c'est un peu sous cet angle-là que ces projets apparaissent avec des organismes sur chacun de nos territoires qui sont capables de rendre le service qui est demandé , a déclaré le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour.

Un besoin dans le secteur

La mise ne place d'une soupe populaire dans le secteur de l'Abitibi-Ouest était devenue un besoin, comme l'explique Diane Vachon, directrice financière à La Maison du compagnon de La Sarre.

Nous, déjà, on offrait un service de repas à nos clients externes. Une fois que nos clients quittaient la Maison, ils avaient le besoin de revenir. On a commencé à leur offrir la possibilité d'acheter des cartes repas, qui n'étaient vraiment pas chères. On s'apercevait que c'était de plus en plus un besoin, que ces personnes-là avaient besoin de se nourrir, de manger vraiment un repas complet , indique-t-elle.

Un projet maintenu

Le Centre ressources jeunesse de Rouyn-Noranda a ainsi pur remettre sur pied un programme qui ne recevait plus de financement grâce à ces 160 000 $.