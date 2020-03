Coronavirus : 6 décès dans l’État de Washington depuis le début de la crise

L'État de Washington rapporte maintenant six décès causés par le COVID-19 depuis le début de la crise. Les autorités sanitaires de l'État en ont fait l’annonce lors d’une conférence de presse lundi.

L'État a confirmé la première mort liée au virus vendredi : un homme de Washington, dans la cinquantaine.

Un septuagénaire résidant dans un centre de retraite où des douzaines de personnes font l'objet d'examens pour le virus a péri dimanche.

Aujourd'hui, le médecin en chef du centre de santé Evergreen à Kirkland, dans l'État de Washington, Dr Ettore Palazzo, a confirmé que le bilan des décès dans l'État était maintenant de six morts.

Il y a 18 cas confirmés d'infection au coronavirus et 231 personnes qui ont été en contact proche avec les personnes infectées ou qui sont récemment revenues de Chine sont surveillées par les autorités sanitaires dans l'État.

Éclosion dans un centre de retraite

À Seattle, les autorités ont confirmé quatre nouveaux cas dimanche – dont un des défunts annoncés lundi. Les trois autres patients, une octogénaire, une femme âgée de plus de 90 ans et un septuagénaire sont tous résidents du centre de retraite LifeCare à Kirkland. À l’instant, 50 personnes qui habitent au centre sont malades et ont subi un test pour le virus.

Des chercheurs pensent que le coronavirus pourrait avoir été en circulation depuis des semaines dans l’État de Washington sans être détecté.

Les six morts dans l’État de Washington sont les seuls décès liés au coronavirus aux États-Unis confirmés par les autorités jusqu’ici.