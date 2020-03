Clearview AI développe des caméras de surveillance et des lunettes de réalité augmentée

Radio-Canada

Clearview AI, l’entreprise qui a bâti une technologie de reconnaissance faciale en puisant des milliards de photos sur le web, développe aussi des caméras de surveillance et des lunettes de réalité augmentée, selon des documents consultés par le média BuzzFeed News.

Tout comme son application mobile, ces caméras et ces lunettes peuvent identifier les gens presque instantanément en voyant leur visage. Il se pourrait toutefois que ces deux produits ne se servent pas de la même base de données que Clearview. C’est une filiale de l’entreprise baptisée Insight Camera qui développe la caméra de sécurité. Celle-ci aurait déjà été testée par deux clients et est présentement offerte en essai aux magasins, aux banques et aux immeubles résidentiels. Cette révélation vient contredire à nouveau les déclarations de Clearview AI, qui dit que son système de reconnaissance faciale est seulement offert aux forces de l’ordre. Une liste de ses plus de 2200 clients obtenue la semaine dernière par BuzzFeed News allait dans le même sens, indiquant entre autres que des grandes chaînes de magasins Macy’s et Walmart ont eu recours à la technologie. La Fédération unie des enseignants et enseignantes des États-Unis (UFT) et la société immobilière Rudin Management, qui opère plus d’une vingtaine d’immeubles résidentiels ou commerciaux partout à New York, ont toutes deux avoué avoir utilisé Insight Camera. L’UFT a mentionné à BuzzFeed News que la caméra d’Insight lui a permis d’aider son personnel de sécurité à identifier des gens qui ont proféré des menaces envers ses employés et employées. Des lunettes à la RoboCop Il a également été révélé que Clearview a formé un partenariat avec l’entreprise Vuzix pour créer des lunettes de réalité augmentée capables d’identifier des gens dans une foule. Ce n’est pas quelque chose que les gens retrouveront en magasin, mais je ne peux pas nier que c’est en développement , a indiqué le chef du développement des affaires de Vuzix, Matt Margolis, à BuzzFeed News. Dans un billet de blogue publié en février dernier, l’entreprise a comparé ses futures lunettes au film de science-fiction RoboCop, dans lequel des membres des forces de l’ordre portaient des lunettes avec des capacités de reconnaissance faciale. Se servir de cette technologie de la bonne façon est notre vrai objectif, pour garder les gens en sécurité. On veut trouver les malfaiteurs. Ce n’est pas une mauvaise chose pour la société. Clearview affirme avoir aidé les autorités à identifier des prédateurs sexuels, des gens impliqués dans des histoires de vol d’identité et même une personne trouvée morte sur un trottoir avec son application mobile. Clearview n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de BuzzFeed News en lien avec ce dossier. Le site web d’Insight Camera a été mis hors ligne après que le média ait envoyé ses demandes d’entrevue. À lire aussi : La GRC et 34 services policiers canadiens ont utilisé l'application de Clearview AI

Une application utilisée par la police peut identifier les gens à partir d’une seule photo Plus répandu qu’on le croyait La semaine dernière, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a avoué avoir utilisé sa technologie de reconnaissance faciale de Clearview dans des enquêtes sur des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Plus d’une trentaine de services policiers canadiens ainsi que le Bureau d'assurance du Canada, le service policier de VIA Rail et la chaîne de pharmacies Rexall figuraient d’ailleurs dans une liste de clients de Clearview qui a été volée par une personne ayant obtenu un accès non autorisé . Elle a ensuite été obtenue par BuzzFeed News. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Daniel Therrien, a ensuite annoncé qu’il enquêterait sur l'utilisation du logiciel par la GRC. Lui et trois de ses homologues provinciaux, dont l'équipe de la Commission d'accès à l'information du Québec, avaient déjà annoncé qu’ils enquêtaient conjointement sur cette technologie. C’est surtout le fait que l’entreprise recueille et utilise les informations personnelles de la population sans consentement qui a mené à cette enquête, qui vise à déterminer si Clearview AI respecte les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. Le New York Times a levé le voile sur les pratiques de Clearview AI dans une enquête publiée en janvier. Selon le quotidien, l’entreprise pourrait mettre fin à la vie privée telle que nous la connaissons . Clearview a ensuite été mise en demeure par Google, Facebook et Twitter, qui lui ont demandé de ne plus puiser d’images de leurs plateformes pour alimenter ses algorithmes.