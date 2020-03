Course à la chefferie du PQ : la question de l'immigration divise les candidats

Les bureaux de la permanence du PQ accueillent lundi les quatre aspirants chefs du parti : le député de Jonquière Sylvain Gaudreault, l'avocat Paul St-Pierre Plamondon, l’humoriste Guy Nantel et l'historien Frédéric Bastien. Les trois premiers ont retiré leur bulletin en matinée, tandis que M. Bastien est attendu dans l'après-midi.

Les candidats, qui ont déjà annoncé leurs intentions depuis plusieurs semaines, viennent ainsi compléter les procédures administratives et verser le dépôt de 10 000 dollars nécessaire pour déposer leur bulletin de candidature. Ils auront désormais cinq semaines, soit jusqu’au 9 avril, pour recueillir les 2000 signatures de membres, dans un minimum de 9 régions et 50 circonscriptions.

Un second versement de 15 000 dollars leur sera demandé à la fin de cette période.

Alors que la course n'en est encore qu'à ses balbutiements, le débat sur l’immigration fait déjà figure de point d’achoppement entre les différents candidats.

Paul St-Pierre Plamondon est catégorique, il faut réduire temporairement les seuils de 35 000 à 40 000 personnes acceptées au Québec, et ce, tant que le déclin de la langue française ne sera pas endigué au Québec. Il propose entre autres de mieux franciser, mais aussi de régionaliser les nouveaux arrivants.

Je ne m'empêcherais pas de débattre de chacune des questions pertinentes sur l’avenir du Québec. De la même manière que l’on va avoir une discussion sur l'accession à l'indépendance et sur la langue française , a-t-il déclaré.

On ne peut pas être dans le tabou autour de certaines questions parce qu’on a peur du traitement médiatique qui va en découler.

La proposition du candidat péquiste n’est pas sans rappeler celle de la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir, qui a réduit le seuil d'immigration de la province de 50 000 à 40 000, avant de faire marche arrière et d’annoncer un retour progressif à l’ancien seuil d’ici 2022.

L’avocat de 43 ans, qui refuse tout amalgame avec la CAQ, a qualifié d’irresponsable ce retour en arrière de François Legault.

Le gouvernement propose de rehausser les seuils au même niveau que sous les libéraux , a-t-il asséné lundi matin en conférence de presse.

Il assure toutefois être en faveur de l’immigration, mais souhaite faire de la maîtrise du français le premier critère dans la sélection des candidats, et ce, avant les besoins économiques.

Cette réduction du seuil d'immigration est également au programme du candidat péquiste Frédéric Bastien, qui préconise pour sa part un seuil de 25 000 à 30 000 immigrants par année. Un niveau déterminé sur celui de l'ère Bouchard [1996-2001].

Avec une position bien affirmée sur les questions identitaires, l'historien de 51 ans demande en plus d'une réduction des seuils d'immigration un durcissement de la loi sur la laïcité. Il dit vouloir porter « calmement, mais fermement » ces enjeux, car il estime trop dangereux de laisser ces questions aux « populistes extrémistes ».

Est-ce qu'il y a des sujets dont on ne doit pas parler ? Ce n'est pas sain de ne pas parler des sujets qui préoccupent les gens. Est-ce qu'on va abandonner ces questions-là à l'extrême droite, qui va pointer du doigt les immigrants ? Non, l'immigration est une question importante.

En janvier, Frédéric Bastien avait notamment affirmé que le Québec accueillait deux fois et demie plus de nouveaux arrivants que la France, tout en étant une société minoritaire n’ayant pas de moyens additionnels, selon lui, pour les intégrer.

Associé à l'aile gauche du PQ, le député Sylvain Gaudreault croit au contraire qu'il faudrait « dépolitiser » ces questions d’immigration. Il souhaite à cet effet créer un observatoire afin de déterminer les fameux seuils, qui seront alors évalués en fonction des enjeux démographiques, de main-d’oeuvre et de développement régional.

Appuyé par l’avocat spécialisé en immigration Stéphane Handfield, le candidat péquiste reproche à ses adversaires de vouloir piger dans des boîtes le nombre d’immigrants sans analyses sérieuses préalables, et de favoriser par la même occasion l’approche populiste.

Pour l’ex-ministre des Transports, des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire sous le gouvernement minoritaire de Pauline Marois, le recours à une structure indépendante est nécessaire pour évaluer ces questions de façon pertinente et dépassionnée.

Oui, on va parler d’immigration, comme on va parler des autres enjeux. Mais ce n'est pas vrai que c'est la seule question qui déterminera qui sera chef du PQ. Sans diminuer l’importance du rôle de l’immigration, il reste que pour vouloir être chef de ce parti et premier ministre, il faut aussi parler d’autre chose.

Sylvain Gaudreault, candidat à la chefferie du PQ