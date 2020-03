Un campement en appui aux Wet'suwet'en devenu plus qu’un lieu de résistance à Uashat

Des gens de tous horizons sont passés pour discuter autour du feu qui brûle depuis 14 jours en face des bureaux du conseil de bande de Uashat mak Mani utenam pour soutenir les chefs héréditaires Wet'suwet'en. Entre rapprochement entre les nations et guérison, le manifestant Réal Junior Leblanc pense que ce campement est devenu bien plus qu’un lieu de résistance.

Un lieu de rapprochement entre Nations

Beaucoup de non-Autochtones sont venus discuter ou donner du café, de la soupe ou du bois, indique Réal Junior Leblanc. C’est assez impressionnant. La solidarité innue est légendaire et les non-Autochtones qui viennent nous apporter de la nourriture, des dons, c’est beaucoup de monde qui vient faire un tour , s'exclame-t-il au coin du feu.

C’est un flocon de neige qui s’est transformé en avalanche, une étincelle qui s’est transformée en feu de forêt. J’ai beaucoup espoir du changement, beaucoup espoir de la paix entre voisins. Réal Junior Leblanc, manifestant

Plus de 500 personnes ont signé cette murale en visitant le campement aux dires de Réal Junior Leblanc. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Une murale où tous ceux qui passent sur le camp sont invités à signer compte environ 500 noms. De ce nombre, le tiers seraient des signatures de personnes non autochtones ayant visité le campement selon M. Leblanc.

Naskapi et originaire de Kawawachikamach, Willie Nabinacaboo était présent au campement lundi matin pour soutenir son ami Réal Leblanc qui y dort depuis 14 jours. Nous, les Autochtones, on est forts quand on fait les choses ensemble , indique-t-il.

Un lieu de recueillement

Des gens en deuil et des gens qui vivent des dépendances et qui ont besoin de soutien sont passés se recueillir autour du feu dans les derniers jours. Ils viennent faire des offrandes au feu, des prières, ou discuter avec les manifestants présents.

Le feu brûle jour et nuit depuis 14 jours à Uashat. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Une femme est venue jeter des cartes à jouer dans le feu pour demander de l’aide pour ne plus être dépendante au jeu, explique Réal Junior Leblanc.

Le camp est devenu un milieu de vie. Beaucoup de monde viennent partager , pense le manifestant.

Des résidents de Sept-Îles et de Uashat ainsi que le Conseil de bande de Uashat mak Mani utenam ont donné du bois aux manifestants. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Attendre des indications claires

Dimanche, des chefs héréditaires Wet'suwet'en et des ministres fédéraux sont parvenus à une proposition d'accord dans le conflit entourant le gazoduc Coastal GasLink. Plusieurs blocages ferroviaires et manifestations ont lieu depuis plus de deux semaines au pays pour soutenir les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique.

À Uashat, Réal Junior Leblanc soutient qu’il attend un mot d’ordre clair des chefs héréditaires avant de songer à démonter le camp.

Une entente de principe, ce n’est qu’une entente. Ce ne sont que des paroles tant qu’il n’y a pas d’actions. Je connais le gouvernement, je pense qu’il n’a jamais respecté un traité quand il a fait un traité avec nous. Alors pourquoi on croirait encore des mensonges sans action , indique M. Leblanc.

Je vais attendre la suite des choses. Réal Junior Leblanc, manifestant

Plusieurs groupes de manifestants au Québec ont également choisi d’attendre avant de lever leurs installations.

À Kahnawake, les manifestants mohawks maintiennent leur blocage de la voie ferrée du Canadien National sur leur territoire en attendant d’en apprendre davantage sur la teneur de l’entente.

En Gaspésie, des Micmacs bloquent toujours le chemin de fer à Listuguj et disent attendre des directives claires des chefs héréditaires avant de lever leurs barricades.

Réal Junior Leblanc habite sur les lieux depuis deux semaines maintenant. Bois, sac de couchage, nourriture, tout ce qu'il utilise au quotidien provient des dons des visiteurs du campement. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Heureux des nombreuses rencontres et du nombre important de résidents qui sont venus se recueillir autour du feu depuis deux semaines, Réal Junior Leblanc pense qu’un tel lieu de rassemblement devrait être mis sur pied en permanence dans sa communauté.