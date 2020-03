S'adapter au marché du travail dès la maternelle ? Un spécialiste de l'éducation dit non

Selon Jean Dufresne, ce n’est qu'à partir de la 12e année qu’on pourrait adapter les étudiants au marché de l’emploi.

Quand on veut réellement répondre aux besoins du marché du travail, on parle d’institution postsecondaire.

M.Dufresne estime que c’est difficile de déterminer avec exactitude les besoins du marché du travail plusieurs années à l’avance : Comment prévoir ce qui va se passer dans dix ans? , se demande-t-il.

Il ajoute que l’école aujourd’hui favorise la communication et la collaboration, deux aspects valorisés dans le monde de l’entreprise privée, selon lui.

Nous faisons un bon travail pour former non seulement des citoyens engagés, mais des adultes qui peuvent bien fonctionner et être productifs à leur niveau dans la société.

Jean Dufresne, directeur du baccalauréat en éducation à l’université de Regina.