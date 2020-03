Journée mondiale de l’improvisation : vivre sa passion de père en fille

Éric et Laurianne Dumont n’ont pas que des liens de sang. Le père et la fille s’aiment autant qu’ils aiment se mettre en danger, avec thème et durée imposés.

La polyvalente Le Carrefour, à Gatineau, a vu naître l’étincelle qui les habite tous les deux, mais à une trentaine d’années d'intervalle.

C’est un professeur de théâtre qui a décidé d’ajouter l’improvisation en activité parascolaire, puis on a dit : "OK, on s’essaie!" , se remémore Éric Dumont.

C’était en 1987.

Depuis, il a foulé les patinoires de plusieurs ligues d’improvisation au Québec, avant de revenir dans sa région natale.

Éric Dumont est d’ailleurs l’un des membres fondateurs de L’Acronyme, seule ligue d’improvisation adulte et francophone dans la région d’Ottawa-Gatineau. La ligue se produit à l’Institut canadien-français d’Ottawa, dans le marché By. Elle fête ses 10 ans cette année.

Improvisation comparée ayant pour thème : « une histoire de famille »

Sans jamais l’y avoir poussée, le papa observe avec plaisir sa fille suivre ses traces. Laurianne a démontré son intérêt d’elle-même, puis je l’ai juste laissée faire [...]. Si je m’implique trop, ça ne sera pas son apprentissage, ça va être le mien que je transfère. Je ne voulais pas ça , soutient Éric Dumont.

Laurianne abonde. Ça m’a toujours attirée un peu, mais c’est plus en secondaire 5 que j'ai fait : “Ah! Wow! Je vais l’essayer” , relate-t-elle. Mais c’est sûr que vu qu’il en faisait, je savais déjà c’était quoi et je savais que ça existait.

La joueuse Dumont improvise maintenant avec 23 autres comparses, au sein de la ligue Les Crinqués du Cégep de l’Outaouais. La ligue reçoit à l'occasion la visite de formateurs de L’Acronyme, très impliquée auprès des jeunes improvisateurs de la région.

L’impro qui transforme

Plus qu’une passion, l’improvisation sert de boîte à outils dans la vie de tous les jours, selon Éric et Laurianne Dumont.

Ça fait trois ans que j’en fais et je commence à remarquer que ça m’a changée un peu. Je trouve que j’ai beaucoup plus d’écoute. C’est plus facile d’approcher les gens, de parler avec eux , explique Laurianne.

On est capable de verbaliser quelque chose en peu de temps sans être prêt, en étant quand même clair – en tous cas, d’habitude! Et ça, c’est hyper utile. Éric Dumont, improvisateur et membre fondateur de L'Acronyme

Pénalité à l’équipe Dumont pour cabotinage

Deux improvisateurs à la maison, ça change quelque chose? Pas du tout, répondent le père et la fille, unanimes.

On sent toutefois qu’un arbitre aurait parfois l’occasion d’imposer quelques punitions au domicile familial.

On est une famille qui fait beaucoup de folleries au naturel. Laurianne Dumont, improvisatrice

« En fait, il faudrait faire un sondage [pour voir] si [toutes] les familles font autant de folleries à la maison », renchérit son père, blagueur. « Moi, je tiens pour acquis que c’est tout le monde qui fait ça, mais peut-être pas! »

Avec les informations de Jean-François Chevrier