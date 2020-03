Un C. A. ne peut tenir un vote à huis clos, selon des experts en gouvernance

Un flou persiste autour de la réunion du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité du 10 décembre lors de laquelle la fermeture des urgences la nuit dans six hôpitaux du Nouveau-Brunswick aurait fait l'objet d'un vote.

Sur le site web de Vitalité, il est impossible d'accéder au procès-verbal de cette réunion, soit le document qui résume les discussions d'une assemblée. Seul un document de travail  (Nouvelle fenêtre) est accessible, mais le vote n'y figure pas non plus.

Le Réseau de santé Vitalité justifie cette absence par le caractère à huis clos de la réunion, mais encore, cette clause n'apparaît nulle part. La réunion du 10 décembre s’est déroulée à huis clos. Par conséquent, nous ne pouvons divulguer la résolution qui y a été adoptée , a indiqué le président-directeur général, Gilles Lanteigne, dans un lettre, vendredi dernier.

Aucune mention de huis clos

La réunion précédente remonte au 8 octobre. Le procès-verbal  (Nouvelle fenêtre) de cette assemblée n'annonce pas la tenue d'un vote ou d'un débat à huis clos, comme cela devrait être le cas dans un processus normal de conseil d'administration. Colette Lacroix, ancienne directrice générale du Réseau d’inclusion communautaire de Kent, se demande pourquoi.

À ses yeux, sauf quand il y a vice de procédure, ces informations sont toujours annoncées dans un ordre du jour et résumées par écrit dans un procès-verbal.

Très engagée dans sa communauté, Colette Lacroix a longtemps travaillé dans le milieu communautaire et dit bien connaître le fonctionnement des organismes. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

De plus, selon le code Morin – le livre des procédures des assemblées délibérantes – une assemblée doit toujours consigner le moment où elle entre dans un huis clos et celui où elle en sort.

Tu ne peux pas avoir un huis clos, si dans ta réunion tu n’es pas officiellement rentré et sorti à huis clos. À moins que le procès-verbal soit mal foutu. Colette Lacroix, ancienne directrice générale du Réseau d’inclusion communautaire de Kent

Tout vote doit être public

Le directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP), Michel Nadeau, abonde dans son sens.

Il affirme d'ailleurs que les résolutions se prennent au vote et que les membres du conseil doivent être prévenus de la tenue d'un tel vote. De plus, ce débat doit être ouvert au public, d'autant plus considérant son importance. Il faut qu’il y ait un minimum de formalisme , explique-t-il.

Michel Nadeau est le directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Photo : Radio-Canada / Laurent Boursier

Le spécialiste de la gouvernance estime, tout comme Colette Lacroix, que le vote sur la fermeture des urgences aurait dû être annoncé dans un ordre du jour et que la résolution aurait dû être clairement consignée dans un procès-verbal accessible au public.

On ne peut pas décider ça en privé. Il y a une obligation de transparence, de reddition de compte, qui est essentielle. Michel Nadeau, directeur général de l'IGOPP

Selon les procédures normales d'assemblée, lors d'un vote, le président doit s'assurer du respect du quorum, soit le nombre minimal de personnes présentes pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer. Il doit ensuite consigner les résultats du vote, à savoir si l'assemblée était pour ou contre la résolution présentée, et si elle l'était à l'unanimité ou à la grande majorité.

Si à un moment donné, on suspend les procédures, qu’on s’en va en huis clos et qu’on n’a pas de procès-verbal, je ne vois pas comment on peut prendre un vote pour décider de quelque chose, si ce n’est pas colligé , dit-il.

Quand tenir une séance à huis clos?

Une session à huis clos est informelle et sert à l'échange d'idées, explique Michel Nadeau. Pour ces raisons, elle a une valeur légale beaucoup moins forte.

Une session de huis clos, c’est plus un remue-méninges. Michel Nadeau, directeur général de l'IGOPP

Il peut être pertinent pour un conseil d'administration de se réunir à huis clos afin de discuter librement d’aspects plus délicats, mentionne-t-il. Il cite en exemple le salaire du directeur général ou l’analyse d’un cas de discipline d’un médecin. Mais un sujet de cette importance-là : fermer la nuit des centres d’urgences, on ne fait pas ça en privé, là. C’est un enjeu important , précise-t-il.

Y a-t-il vraiment eu huis clos?

De l'avis de Colette Lacroix, il n’y aurait eu ni vote ni huis clos lors de cette réunion lors de laquelle la résolution sur la fermeture des urgences a été prise.

Selon elle, il doit y avoir plus de transparence dans la manière dont les réseaux de santé sont gérés au Nouveau-Brunswick.

Mon objectif est d'abord d’assurer que ces urgences restent ouvertes. Et deuxièmement, de mettre la lumière sur comment sont gérés nos réseaux de santé. Ils sont gérés par deux directeurs généraux qui s’imaginent que c’est leur commerce. Ce n’est pas leur commerce. Ce sont des employés d’un conseil d’administration élu en partie par la population , revendique-t-elle.

Mme Lacroix a présenté une demande d’accès à l’information pour en savoir plus. Elle attend maintenant une réponse avec impatience. Radio-Canada a aussi fait une telle demande pour obtenir le procès-verbal de cette réunion du 10 décembre 2019.

Démission de la vice-présidente du C. A.

Colette Lacroix n'est pas la seule à croire qu'aucun vote n'a pas eu lieu sur la question. L'ancienne vice-présidente du conseil d'administration de Vitalité, Norma McGraw, a même démissionné la semaine dernière, soutenant qu'aucune résolution sur les changements aux urgences n’a été présentée au conseil d'administration le 10 décembre.

Norma McGraw a démissionné à titre de vice-présidente du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité, le 24 février. Elle a annoncé sa décision en conférence de presse deux jours plus tard, le 26 février. Photo : Radio-Canada

Elle a été appuyée par deux autres membres : Jean-Marie Nadeau et, selon ce que rapporte l'Acadie Nouvelle, Sonia Roy. La présidente du conseil, Michelyne Paulin, a réfuté les allégations de Mme McGraw. Les autres membres du conseil d'administration se sont abstenus de tout commentaire pour des raisons de confidentialité.

Une réforme en veilleuse

La fermeture des urgences la nuit devait entrer en vigueur le 11 mars dans les hôpitaux de Caraquet, Grand-Sault, Sainte-Anne-de-Kent, Perth-Andover, Sackville et Sussex. Le changement des heures d’ouverture de ces urgences devait permettre, selon Vitalité et Horizon, d’embaucher une infirmière praticienne dans chacun des six hôpitaux.

L’opposition populaire à cette réforme a mené le gouvernement à la mettre en veilleuse le temps de faire des consultations publiques.

Avec des informations de Michel Nogue