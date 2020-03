Manawan en vedette dans une série télévisée

Les élèves de 5e secondaire nous ont accueilli dans leur classe d'histoire et géographie à l'École secondaire Otapi à Manawan. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Un après-midi, à la suite de la diffusion de l’épisode qui se déroulait en partie à Manawan, nous rencontrons des jeunes de 16 à 20 ans qui étudient à l’École secondaire Otapi (prononcé odabi). Plusieurs élèves sont fiers de voir leur communauté représentée à la télévision, mais apportent des précisions quant à la réalité comparée à la fiction.

Je trouve ça génial, parce que quand on pose la question à certains : “est-ce que tu sais c’est quoi Manawan?”, ils disent non, pis là, la réponse est juste là, dans Fugueuse. Jimmy Flamand-Black, élève de l’École secondaire Otapi

Jimmy Flamand-Black commence par nous confier qu’il aurait aimé voir la partie moins bordélique de Manawan dans l’épisode. Il ajoute toutefois que cette visibilité aura l’effet positif de faire connaître la communauté auprès de la population.

Les jeunes dans la classe sont d’accord pour dire que la série a un impact positif pour Manawan. Lorsque j’ai su que Fugueuse [...] venait tourner ici à Manawan, j’ai trouvé ça vraiment bien , ajoute Maggie Ottawa. Par contre, les élèves apportent des précisions sur ce qui se passe dans l’émission par rapport à leur réalité de tous les jours.

La contrebande de drogue, les répercussions d’une agression sexuelle sur une adolescente et la difficulté d’une mère atikamekw à s’occuper de son enfant sont les thèmes abordés dans l'épisode six de Fugueuse - La suite, qui se déroule en partie à Manawan.

Je trouve qu’on est une communauté unie et qu’on est une grande famille, puis c’est vrai que, comme partout ailleurs, il y a des problèmes sociaux, mais je trouve que ce qu’on a vu à la télé, ils sont allés un peu rough. Maggie Ottawa, élève de l’École secondaire Otapi

Shirley Flamand-Black, de son côté, a apprécié l’épisode même dans les aspects négatifs qui y sont présentés. Selon elle, c’était nécessaire de montrer les quartiers moins charmants pour ne pas donner une image trop parfaite de la communauté.

J’ai été fière de voir qu’on puisse partager à quoi ça ressemble aux autres parce qu’il y en a qui ne savent pas, il y en a qui n’ont aucune idée à quoi ça ressemble les communautés autochtones. Shirley Flamand-Black, élève de l’École secondaire Otapi

Manawan en chiffres La population de Manawan est d’environ 2500 habitants.

Environ 1000 personnes ont moins de 18 ans.

La moyenne d’âge est de 27,5 ans.

Sipi Flamand, vice-chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, soutient que cette année, il y a un intérêt plus grand pour regarder cette série parce qu’on voit Manawan et on voit des gens de la communauté .

Il ajoute que cette série apporte une nouvelle perspective sur le plan télévisuel de la communauté atikamekw de Manawan, mais aussi des Premières Nations. Le vice-chef croit également que Fugueuse va permettre de créer une nouvelle image sur les communautés autochtones dans la province .

M. Flamand indique que la communauté désire faire connaître Manawan, notamment sur le plan touristique, il invite les gens à venir à bras ouverts .

Jemmy Echaquan-Dubé, une source d’inspiration

Jemmy Echaquan-Dubé est une jeune atikamekw qui incarne un premier rôle dans Fugueuse - La suite. Elle a fréquenté, comme les jeunes que nous avons rencontrés, l’École secondaire Otapi.

Louise-Hélène Blais lui a déjà enseigné et se dit très fière de voir le chemin qu’elle a parcouru, on a plein de talents qui viennent de Manawan, mais on voit souvent juste le côté négatif et ça me désole, alors de voir qu’il y a des élèves qui font leur chemin, qui montrent un côté plus positif de la communauté, je trouve ça vraiment génial .

Le vice-chef de Manawan, Sipi Flamand, met en lumière le manque de diversité dans les opportunités d’emploi à Manawan. Il croit que les jeunes vont s’inspirer de Jemmy Echaquan, l’actrice dans la série, ils vont voir qu’il y a d’autres avenues aussi pour avoir un emploi, pour se développer .

