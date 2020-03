Un portrait de la Pulperie de Chicoutimi sur le point d'être tracé

Un plan de conservation, de gestion et de maintien des infrastructures de la Pulperie de Chicoutimi sera bientôt élaboré.

D'ailleurs, un appel d'offres a récemment été lancé pour dénicher une équipe d'experts en mesure de l'échafauder.

Des soumissions seront acceptées jusqu'au 9 mars.

Selon le directeur général de la Pulperie de Chicoutimi, Jacques Fortin, le plan permettra non seulement de connaître l'état des lieux, mais aussi d'établir une stratégie pour le futur.

Ça va être de prendre une ‘’photographie’’ du parc, des bâtiments pour savoir ce qui doit être fait et par où commencer. Ça inclura les équipements intérieurs et extérieurs. [Par la suite], ce sera possible de déterminer l’ampleur des travaux nécessaires , a-t-il expliqué.