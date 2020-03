Il tentait de s'y rendre en compagnie de son fils, Amirali. Celui-ci devait faire estampiller son passeport aux bureaux consulaires iraniens à Washington. Ces démarches étaient nécessaires dans le but d'assister aux funérailles de Neda Sadighi, femme de Farzad et mère d'Amirali, en Iran.

La mère de famille est l'une des victimes du vol PS752, abattu au décollage en Iran en janvier dernier.

Il n'y a pas de consulat iranien au Canada. La famille habite Toronto.

Nous étions déjà dévastés , affirme Amirali, 27 ans, à propos de la mort soudaine de sa mère. Puis l'incident [à la frontière] s'est produit. Ça nous a en quelque sorte brisés.

L'avion a été abattu « par mégarde » par les forces iraniennes, peu après l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier, ce qui a accru les tensions entre les deux pays.

Neda Sadighi fait partie des victimes du vol PS752 qui a été abattu en janvier en Iran. Photo : Courtoisie Amirali Alavi

En conséquence, les États-Unis ont renforcé la sécurité aux frontières, exposant les voyageurs d'origine iranienne à être sous la loupe des autorités.

M. Alavi affirme que lui et son fils ont été détenus pendant environ quatre heures à la frontière américaine à Niagara Falls, où on a pris leurs empreintes digitales, fouillé leurs téléphones portables et interrogés sur leurs opinions politiques et sur leur service militaire.

Le service militaire est obligatoire en Iran pour les hommes adultes. M. Alavi a déclaré qu'il a souligné aux agents de la frontière qu'il n'avait pas le choix lorsqu’il s'est enrôlé dans le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) pour deux ans de service il y a 30 ans.

Je leur ai expliqué que ce n'était pas un aspect de ma vie sur lequel j'avais un quelconque pouvoir ou le moindre contrôle. Farzad Alavi

L'IRGC est séparé de l'armée traditionnelle iranienne et comprend la force d'élite Quds, qui était dirigée par Soleimani. Le président américain Trump a désigné l'IRGC comme une organisation terroriste étrangère en 2019.

M. Alavi, qui était chirurgien orthopédique en Iran, a déclaré que son service obligatoire à l'IRGC était de travailler comme médecin, je ne suis pas un terroriste, toute ma vie, j'ai sauvé des vies , s’indigne-t-il

Pourtant, M. Alavi a dit que ces facteurs n'ont fait aucune différence quand on lui a refusé l'entrée aux États-Unis, apparemment à cause de ce service militaire.

Des politiques de filtrage aveugle

Le service américain des douanes et de la protection des frontières (CBP) a confirmé que M. Alavi s'était vu refuser l'entrée sur le territoire, mais a refusé de discuter des raisons de cette décision. En ce qui a trait à son inspection approfondie , le CBP affirme que les procédures avaient duré environ 1,5 heure, ce qui se trouve dans la moyenne.

Le CBP prend les décisions d’admissions au pays au sérieux , a déclaré le porte-parole Aaron Bowker dans un courriel. La charge de la preuve concernant l’admission au pays incombe au voyageur.

En plus des cas de refus d'entrée, une demi-douzaine d'autres citoyens canadiens nés en Iran ont déclaré à CBC News que, suite à l'assassinat de Soleimani, ils ont été détenus et interrogés à la frontière américaine, parfois pendant des heures, avant d'être autorisés à entrer dans le pays.

Amirali Alavi et son père ont finalement pu se rendre aux funérailles de sa mère en Iran après leurs mésaventures aux douanes. Photo : Courtoisie Amirali Alavi

Le professeur Edward Alden, professeur de relations économiques entre les États-Unis et le Canada à l'université Western Washington de Bellingham, croit que les États-Unis ont jeté un filet trop large avec leurs mesures de filtrage post-assassinat.

C'est exactement ce qui s'est passé après le 11 septembre , explique Edward Alden.