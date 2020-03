10 nouveaux logements pour personnes âgées à la Villa Saint-Honoré

De ce montant, la Société d’habitation du Québec (SHQ) investira plus de 1 100 000 dollars en plus de garantir le prêt hypothécaire. Pour les dirigeants de cette résidence, l'annonce de cet agrandissement lundi matin vient concrétiser près de six ans de travail.

Nous autres, ça fait six ans qu’on travaille d’arrache-pied. On a travaillé avec le député, la SHQSociété d’habitation du Québec , et parfois on faisait de petits pas de danse, on recule, on avance, on recule. C’est un beau, beau cadeau aujourd’hui.

Huguette Dubé, responsable du projet et ex-directrice générale de la Villa Saint-Honoré