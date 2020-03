Deux Manitobains sélectionnés à un symposium international des cultures africaines

Le professeur de microbiologie de l’Université de Saint-Boniface Ibrahima Diallo et la directrice de l'Accueil francophone, Bintou Sacko, se retrouvent parmi les personnes sélectionnées au 2e Symposium international des Cultures africaines et d’ascendance africaine (SICAAF), qui aura lieu en septembre au Québec.

Cet événement, organisé par le Centre Opale pour la Diversité, l’Égalité et l’Inclusion (CODEI) et le magazine québécois Opale, vise à promouvoir la diversité, le patrimoine et l’apport de ces cultures africaines en Amérique du Nord et dans les Caraïbes.

Il s’inscrit dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les deux Manitobains font partie des 25 personnes sélectionnés pour l’année 2020, à travers le Canada et l'international.

Bintou Sacko et Ibrahima Diallo sont des références quand on parle de la francophonie canadienne et d’implication des personnes d’ascendance africaine. Khady Sow, présidente-directrice générale d’Opale Communications Inc.

Depuis le lancement du magazine Opale en 2009, Khady Show entretient des relations avec l’Accueil francophone de Saint-Boniface. D’origine sénégalaise, elle connaissait également Ibrahima Diallo pour ses diverses implications.

Pour nous, c’est deux personnalités et un organisme qui sont représentatifs, ils font aussi un travail énorme pour les communautés francophones en dehors du Québec , ajoute-t-elle.

La diversité manitobaine à l’honneur

Ibrahima Diallo est arrivé au Canada en provenance du Sénégal en 1984. Doyen de la Faculté des arts et la Faculté des sciences pendant 10 ans, il s’est vite engagé dans la vie francophone pour la défense de la langue et l’intégration des immigrants.

Ibrahima Diallo a également été décoré de l’Ordre des francophones d’Amérique décerné par le Conseil supérieur de la langue française du Québec en 2009. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Il est également consul honoraire du Sénégal au Manitoba, membre fondateur de l’Association canadienne pour l’avancement des sciences et a été président de la Société de la Francophonie manitobaine de 2006 à 2011.

Malgré ses diverses implications, Ibrahima Diallo dit avoir été surpris de sa nomination à un événement international.

Ce qu’on fait, on ne pense jamais que ça va avoir un impact ailleurs. Ibrahima Diallo, professeur de microbiologie de l’Université de Saint-Boniface

De son côté, Bintou Sacko dit être honorée d'être sélectionnée pour son implication auprès de l’Accueil francophone de Saint-Boniface.

Il y a toute une équipe derrière moi qui a fait ce travail-là, une équipe composée du personnel de l'Accueil francophone, de la SFM et des membres de la communauté aussi qui nous ont soutenus , dit-elle.

Bintou Sacko est également membre du Conseil d’administration du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR).

Depuis 2005, Bintou Sacko est directrice de l'Accueil francophone du Manitoba, un organisme qui aide les immigrants francophones à s'établir au Manitoba. Photo : Radio-Canada

Le Manitoba a été célébré deux fois [...], il a réussi à se faire voir sur le plan national et international, notamment sur les questions de l’immigration et de la diversité , se réjouit Ibrahima Diallo.

Dans un climat où l’immigration n’est pas toujours vue d’un bon oeil, le professeur indique que cet événement peut aider à ouvrir les yeux des communautés d'accueil, mais aussi des afrodescendants eux-mêmes, sur la contribution dans leurs communautés au Canada.

Le 2e SICAAFSymposium international des Cultures africaines et d’ascendance africaine se tiendra du 24 au 27 septembre à Laval, au Québec.

Avec les informations d'une entrevue d'Ibrahima Diallo réalisée par l'émission de radio le 6 à 9