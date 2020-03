Un syndicat accuse de CISSS de la Côte-Nord de tenter de le bâillonner

Le syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) accuse le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord de tenter de le bâillonner dans un dossier de harcèlement psychologique et de climat de travail malsain en Basse-Côte-Nord. Il s'adresse maintenant au tribunal administratif du travail pour se faire entendre.