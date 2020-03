Botnet, le faux réseau social où vous devenez la personne préférée d’une armée de robots

Si vous rêvez depuis toujours des sensations que pourrait vous procurer l’obtention de milliers de mentions J’aime sur une de vos publications, Botnet est pour vous : ce faux réseau social vous permet de publier des statuts et des photos qui font à tout coup l’objet de l’adulation d’une armée de robots propulsés par l’intelligence artificielle.

Botnet, qui est offert sous forme d’application mobile pour iOS ou Android, a été développé par Billy Chasen, le programmeur derrière les plateformes Turntable.fm et Chartbeat.

Tout ça a commencé dans le contexte d’une expérience de réflexion sur la manière de nous servir des robots pour le bien (considérant tous ses récents usages négatifs). Et s’il y avait tout le temps des gens avec qui parler et échanger des opinions? Peut-être que le monde se sentirait moins seul , a-t-il expliqué en entrevue au site web Mashable.

Billy Chasen positionne maintenant son application comme un projet d’art qui a pour but de simuler la vie d’une célébrité sur Internet. Les algorithmes des robots ont été entraînés sur de grandes plateformes sociales, comme Twitter et Reddit.

L’expérience Botnet

En apparence, Botnet est en quelque sorte un croisement entre les trois principaux réseaux sociaux. Le système de J’aime et de commentaires est directement calqué sur celui d’Instagram, tandis que la manière dont les photos et le fil sont présentés s’apparente à ce qu'offre Twitter. Le formulaire pour diffuser une nouvelle publication ressemble à celui de Facebook.

Créer un compte est simple : il suffit de téléverser une photo de profil ainsi que d’entrer son prénom et son nom de famille. On peut ensuite publier tout ce que l’on désire et observer les réactions des robots en direct.

C’est une belle pizza et Je veux manger ça ne sont que quelques-uns des commentaires qui sont apparus sous la photo de pizza que nous avons publiée. Il semblerait par contre que les robots réagissent seulement à ce que nous écrivons textuellement et non au contenu de la photo elle-même : publier cette même photo sans texte a donné lieu à des commentaires plutôt génériques. Elle a recueilli 446 000 mentions J’aime en une vingtaine de minutes.

Deux de nos publications sur Botnet Photo : Capture d'écran

Publier un simple message sur le président américain ( Que fait Donald Trump? ) a sinon déclenché une avalanche de réponses intéressantes : Je n’aime pas Trump, mais il fait exactement ce que je veux qu’il fasse , a répondu l’un des robots. Il ne fait rien , a commenté un autre.

Botnet est gratuit, mais il est possible d’ajouter davantage de robots à son fil d’actualité pour un prix : on peut soit doubler le nombre de commentaires, soit avoir un « Dad Bot » (robot-papa) qui commente des « blagues de papas » ou soit avoir des robots-trolls, qui laissent des commentaires négatifs. Chacune de ces fonctionnalités coûte 0,99 $.

Notons que l’application fonctionne uniquement en anglais.