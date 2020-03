La GRC n’adoptera pas Phénix

La GRCGendarmerie royale du Canada en a fait l’annonce lundi, alors qu'employés et syndicats étaient de plus en plus actifs pour faire connaître leurs inquiétudes.

Par voie de courriel, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, écrit que les membres civils de la GRC Gendarmerie royale du Canada et leurs représentants syndicaux ont clairement exprimé leurs préoccupations en lien avec leur transfert au sein de la fonction publique fédérale. Notre gouvernement les a entendus .

Le président du Conseil du Trésor et député de Québec Jean-Yves Duclos en entrevue dans les studios de Radio-Canada à Québec. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Après mûre réflexion, j'ai pris la décision, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique, de recommander au Conseil du Trésor de ne pas procéder au transfert. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Le changement, qui était prévu pour mai 2020, aurait touché environ 4000 membres civils de la GRCGendarmerie royale du Canada , dont des répartiteurs du 911 et des analystes à la surveillance électronique.

Le changement qui était prévu pour mai 2020 aurait touché environ 4000 membres civils de la GRC. Photo : Reuters / Valerie Zink

Au début du mois de février, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) soutenait que les employés craignaient leur intégration au système de paye qui fait les manchettes depuis 2016, et qui continue de causer aux Canadiens des difficultés financières irréparables, un stress psychologique et détruit la vie des gens .

Une pétition lancée le 6 février sur le site internet du Parlement réclamait que le transfert des employés de la GRC Gendarmerie royale du Canada soit retardé jusqu'à ce que les problèmes de Phénix soient réglés ou jusqu'à la mise en place d'un système de remplacement fiable et stable.

