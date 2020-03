L'auteur et éditeur gatinois Michel Lavoie est décédé

Dans le message publié lundi matin sur la page Facebook de Vents d'Ouest , Michel Lavoie est décrit comme le pilier et le cœur de la maison d'édition outaouaise, dont il avait entre autres mis sur pied et développé la collection Ado avec son collègue Claude Bolduc.

L'Outaouais perd un de ses auteurs les plus prolifiques. Il perd surtout un homme qui a beaucoup fait pour que le livre se porte mieux chez nous , peut-on également lire dans cet hommage, auquel font écho de nombreux auteurs et lecteurs, dans leurs commentaires.

Michel Lavoie avait entamé sa carrière d'auteur au milieu des années 1990, alors qu'il enseignait encore le français au Cégep de l'Outaouais.

S'adressant tantôt aux plus jeunes (Des étoiles sur le lac, Mon ami Aïsha, etc.), tantôt aux adolescents qui l'inspiraient particulièrement, et tantôt aux adultes, Michel Lavoie a signé plus d'une soixantaine de romans.

Les lectrices et lecteurs adolescents lui doivent notamment les séries mettant en vedette Anca, ayant fui sa Roumanie natale; Arianne, orpheline et jeune mère porteuse; et, plus récemment, Cléo (héros de trois tomes) et Chrystelle (Sans issue, paru en mai dernier), entre autres personnages.