Cannabis : des produits sont testés à l’Île-du-Prince-Édouard

Ces travaux ont commencé il y a quelques mois, après la mise en place des procédures appropriées dans le laboratoire pour tester ces nouveaux produits, explique la direction.

BioFoodTech sentait qu’il était essentiel d’offrir ce service à l’industrie puisque le cannabis est légal aux fins récréatives et que les produits comestibles au cannabis sont maintenant sur le marché, explique le responsable de la sécurité alimentaire et des biotechnologies au laboratoire, Edward Charter.

Les produits de l’industrie du cannabis devaient être auparavant expédiés à des laboratoires à l’extérieur de la province. Les huiles, extraits et produits comestibles de l’industrie peuvent maintenant être testés dans la province.

Il ne s'agit pas seulement de confirmer la teneur des produits en THCtétrahydrocannabinol ou en CBDcannabidiol , il faut aussi vérifier s’ils sont sécuritaires sur le plan microbiologique et chimique, souligne la direction du laboratoire.

Une petite contamination microbienne peut être relativement bénigne dans le cas d’une personne en bonne santé, mais elle peut être plus risquée dans le cas de patients qui consomment du cannabis aux fins thérapeutiques et dont le système immunitaire est affaibli à cause de leur maladie, explique le microbiologiste responsable du laboratoire, Ebo Budu-Amoako.

Tout doit être testé

Les scientifiques du laboratoire ont dû apprendre les règles et les restrictions en vigueur pour travailler avec des produits au cannabis, souligne M. Budu-Amoako.

Il faut noter minutieusement toute quantité extraite des produits reçus, dit-il par exemple. Il faut pouvoir prouver qu’on a tenu compte des moindres détails.

Même l’élimination des surplus de cannabis fait l’objet de règles. Les restes des produits doivent être mélangés à d’autres substances neutralisantes avant d’être jetés.

Malgré tout, ajoute Ebo Budu-Amoako, l’équipe du laboratoire a relevé ces défis avec enthousiasme.

Les laboratoires provinciaux et fédéraux sont exemptés de certaines exigences réglementaires pour effectuer des tests de base sur le cannabis. Mais BioFoodTech a obtenu une licence de plus pour étendre ses services aux entreprises qui mettent au point des produits au cannabis.

Edward Charter dit espérer que ce service aide les producteurs locaux à gagner du temps et à économiser de l’argent en leur évitant de faire tester leurs produits à l’extérieur.

Avec les renseignements de Jessica Doria-Brown, de CBC